Оскар Кучера высказался о страшном известии про опозоренного Максима Галкина

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Максим Галкин больше недели не появлялся на публике. Пятый муж Аллы Пугачевой не выходит на связь из Израиля, где находится уже более двух месяцев. Меж тем разговоры про шоумена не утихают. На этот раз все обсуждают страшное известие.

Оскар Кучера разместил в блоге весьма странное сообщение, не имеющее никаких подтверждений. "По факту антироссийских высказываний Максима Галкина силовики РФ проводят доследственную проверку. Не исключено, что она может завершиться возбуждением в отношении юмориста уголовного дела о распространении фейков о российской армии. Дожили", - гласит текст непонятно откуда взявшейся информации.

Конечно, поклонники актера сразу стали требовать подробностей. Меж тем самому Кучере пришлось оправдываться за страшный слух о шоумене, ставшее для публики шоком.

По словам Оскара, он лишь процитировал некий непроверенный первоисточник. Мол, поделился сплетнями из Интернета.

"Тяжело высказывать собственное мнение, все не так понимают. Вот меня не так поняли. Я ничего не писал против Максима, просто предоставил новость и отметил, что это странно", - цитирует 47-летнего Кучеру "СтарХит".

После чего отметил, что с уважением относится к Галкину и его семье. "Сейчас с Максимом не на связи, когда видимся - общаемся", - добавил телеведущий.

Отметим, Максим Галкин после бегства из России старается не реагировать на скандальные заявления в свой адрес. Пятый муж Аллы Пугачевой вовсю готовится к гастролям на чужбине. В России у него работы нет, рекламные контракты с ним разорвали, а семью кормить надо. Одна только вилла в Кесарии обходится, по слухам, в один миллион рублей в месяц.