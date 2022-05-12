Эксперт: Объемы взаимной торговли между Россией и Китаем вскоре вырастут до $200 млрд в год

В 2022 году экспорт из Китая в Россию вырос на 11%, а импорт российских товаров и услуг - почти на 38%. Фото: Shutterstock

Россия и Китай за четыре месяца 2022 года существенно увеличили объемы взаимной торговли. Наши страны активно наращивают экспортное сотрудничество, что, по мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина, говорит о силе российской экономики.

- Товарооборот России и Китая в январе-апреле вырос на 25,9%, достигнув 51 миллиарда долларов. Экспорт из Китая в Россию увеличился на 11%, а импорт российских товаров и услуг - почти на 38%. Положительно сальдо России в январе-апреле достигло 30 миллиардов долларов. Это очень хороший показатель, он говорит о силе нашей экономики, - рассказал Данилин 12 мая в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Запад - не весь мир: провал политики изоляции и партнерство России на Востоке».

Аналитик отметил, что почти 70% стоимости товаров, экспортируемых в Китай из России, приходится на энергоресурсы - нефть, природный газ и уголь. Тем не менее, наша страна поставляет восточному партнеру и другие товары.

- Мы экспортируем и медь, и медную руду, и древесину, и морепродукты. Китай экспортирует широкой перечень продукции - промышленное, специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры, - подчеркнул Павел Данилин.

Эксперт уверен, что в условиях давления западных санкций Россия и Китай смогут выйти на уровень годового товарооборота в 200 миллиардов долларов гораздо раньше запланированного 2024 года. Он также предположил, что в течение 2022 года товарооборот России со странами Азии вырастет на 50 миллиардов долларов. В частности, укрепить экономическое сотрудничество с нашей страной рассчитывают Иран и Индия.

- Двусторонний оборот между Россией и Индией в настоящий момент составляет 12 миллиардов долларов, и есть тенденция к приросту. Ожидаемый прирост составит 3 миллиарда долларов - до 15 миллиардов долларов, - сообщил аналитик.

Данилин привел в пример данные Российского зернового союза: в марте наша страна экспортировала 1,9 миллионов тонн пшеницы. Это на 53% больше, чем за тот же период 2021 года.

- Это к вопросу о том, что в мире грядет кризис, и Россия якобы этому кризису потворствует. Ничего подобного. Мы, наоборот, стараемся всеми силами, чтобы голодный год не наступил в странах Африки и Азии. Именно мы стараемся, в отличие от Запада, который устроил санкционное давление и жесточайшую блокаду любых поставок через Черное море, - говорит эксперт.

По мнению аналитика, полностью изолировать российский рынок, как это сейчас пытается сделать Запад, в условиях современной глобализации просто невозможно.