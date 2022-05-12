Впервые о гепатите неизвестного происхождения у детей заговорили в начале апреля, когда о нем заявили медики Шотландии. Фото: Shutterstock

Впервые о гепатите неизвестного происхождения у детей заговорили в начале апреля, когда о нем заявили медики Шотландии. Позже о случаях непонятного воспаления печени у детей сообщили английские врачи. Регистрируются случаи в Швеции, Индонезии (там трое детей, увы, погибли) и еще 20 странах.

На 12 мая зарегистрировано 348 случаев гепатита, из них 160 — в Великобритании. 6 мая Центры по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что расследуют 109 таких случаев, включая пять зарегистрированных смертей.

СИМПТОМЫ

У детей (от 1 месяца до 16 лет) печеночная недостаточность протекает без лихорадки. Во многих случаях наблюдалась желтуха, а также желудочно-кишечные симптомы, включая боли в животе, диарею и рвоту. Некоторые случаи даже потребовалась трансплантация.

ВОЗ называет вспышку тяжелых воспалений печени среди маленьких детей острым гепатитом неизвестного происхождения. При этом обычные вирусы, вызывающие острый вирусный гепатит ( A, B, C, D и E), не были обнаружены ни в одном из исследованных случаев.

ЧТО ЖЕ ЭТО?

Сейчас эксперты выдвигают две версии происхождения нового пока для мира заболевания: гепатит мог спровоцировать ковид или аденовирусная инфекция. Как рассказала во вторник, 10 мая, представитель глобальной программы ВОЗ по гепатиту Филиппа Истербрук, «достигнут значительный прогресс в проведении дальнейших исследований и уточнении рабочих гипотез».

В Британии создан координационный совет, который оперативно обрабатывает полученные данные о заболевших детях: их генетику, иммунный ответ, вирусы и дальнейшие эпидемиологические исследования. Из исследованных случаев 70% оказались положительны на аденовирус. Что и понятно: в Великобритании в это время была вспышка именно аденовируса.

При этом Истербрук подчеркнула, что исследования образцов печени и биопсии не выявили ни одного из типичных признаков, которые можно было бы ожидать при воспалении печени, вызванном аденовирусом.

Еще в нескольких случаях аденовирус в телах детей жил по соседству с ковидом. Поэтому, «на следующей неделе основное внимание будет уделено серологическому тестированию на предмет предыдущего воздействия и инфицирования COVID», - сказала Истербрук.

По мнению некоторых экспертов, спровоцировать неинфекционный гепатит мог штамм омикрон с тяжелым течением заболевания или ранее неизвестный вариант коронавируса SARS-CoV-2. Так, например, случаи регистрации гепатита в Шотландии начались сразу после резкого подъема заболеваемости «омикроном», приводит слова заведующей лабораторией эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, профессора Людмилы Лялиной «Российская газета».

ЧТО ДАЛЬШЕ

Как отмечают эксперты ВОЗ, хотя аденовирус сейчас называют основной причиной гепатита, он не полностью объясняет тяжесть клинической картины. Аденовирусы чаще всего вызывают респираторные заболевания, но в зависимости от типа могут также вызывать другие заболевания, такие как гастроэнтерит (воспаление желудка или кишечника), конъюнктивит (конъюнктивит) и цистит (инфекция мочевого пузыря).

Существует более 50 типов иммунологически различных аденовирусов, которые могут вызывать инфекции у людей. Аденовирус 41-го типа (который был выявлен примерно у трети заболевших) обычно проявляется диареей, рвотой и лихорадкой, часто сопровождающимися респираторными симптомами. Но аденовирус 41-го типа не является причиной гепатита у здоровых (не ослабленных иммунодефицитом или хроническими заболеваниями) детей.

Так что все сопутствующие факторы нуждаются в дальнейшем изучении. Например, активность аденовируса во время пандемии COVID-19, потенциальное появление нового аденовируса. Гипотеза, что гепатит мог быть побочным эффектом от вакцин против COVID-19, не подтвердилась: большинство пострадавших детей не были вакцинированы.

В странах, где были выявлены случаи заболевания, продолжаются дальнейшие расследования, включающие более подробные клинические истории и истории воздействия, токсикологические тесты (т.е. тестирование на экологическую и пищевую токсичность), а также дополнительные вирусологические/микробиологические тесты.

И мы будем следить за ситуацией.