Снос памятника Освободителям Риги может вылиться в стихийные протесты русскоязычного населения

Власти Риги решили избавиться от советского памятника освободителям Латвии от немецко-фашистских войск. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парламент Латвии в пожарном порядке и окончательном чтении прекратил действие ключевой статьи договора с Россией о сохранности мемориальных сооружений, что позволяет снести Памятник Освободителям Риги в парке Победы в Задвинье. 68 депутатов проголосовали за и всего 20 - против. Окончательное решение о демонтаже монумента должна принять рижская дума. Но, поскольку она контролируется националистами, сомнений в том, что власти попытаются снести Памятник Освободителям, почти нет.

«Почти» - необходимая оговорка. Потому что последствия такого шага пока не просчитаны. А в наше время всплески народного гнева даже не по таким принципиальным поводам предсказывать трудно.

Построенный в 1980-е годы памятник за последние годы не раз оскверняли, в 1997-м экстремисты пытались его подорвать. Он стал главным символом достоинства и правды для русскоязычного меньшинства Латвии, да и для знающих настоящую историю войны латышей. Сотни людей приходили к памятнику 9 мая, приносили цветы, зажигали свечи. При этом власти буквально трясло от ненависти к памяти о Победе, уже давно шли разговоры о том, что «заразу» надо снести и прекратить эти демонстрации неповиновения - ведь в Латвии, как и в других прибалтийских странах, советская власть официально считается периодом «оккупации». А Памятник Освободителям в этой логике - место поклонения «оккупантам».

В начале мая рижские власти установили возле монумента стенд с фотографиями о событиях на Украине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Думали о сносе давно, но решились только сейчас. Уж слишком оглушительной стала история с бульдозерами, которые утром 10 мая сгребли море цветов у монумента. Ничего более мобилизующего, как публичное оскорбление памятного и дорого людям, еще не придумали. И народ в тот же день опять завалил Памятник Освободителям цветами. Но на этот раз добровольцы остались охранять их на ночь. И нацистская власть, под предлогом событий на Украине вообще запретившая любые мемориальные мероприятия на нынешнее 9 мая, взвыла от такой решимости людей стоять за свои принципы. И, как говорится, в порыве реваншистской злобы срочно решила памятник все-таки снести.

Тут сразу вспоминается «Бронзовая ночь» 2007 года в Таллине. Нацики, непрерывно с начала 2000-х находящиеся у власти в Эстонии, как и в Латвии с Литвой, решили тогда накануне Дня Победы, в апреле, снести памятник, известный как «Бронзовый солдат» и стоявшей в центре города, разворошить могилы советских воинов под ним и все это перенести на воинское кладбище. Таллин захлестнули протесты несогласных с таким решением. Во время этих событий, продолжавшихся два дня, полиция задержала свыше 1000 протестующих. Чтобы понять масштаб репрессий, напомним, что тысяча человек для страны с населением в 1,3 млн жителей - это примерно 0,08 процента от всего населения. Тот же процент от населения России в 2007 году (142 миллиона человек) - 113.600. Вы можете представить, что в России было бы задержано, пусть даже за два дня, столько протестующих?

Все принесенные к памятнику цветы вечером 9 мая убрали лопатами и бульдозером.

Через пару дней после того, как коммунальщики цинично очистили площадь от цветов, у памятника вновь появились нарциссы и гвоздики. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Грозит ли что-то подобное Латвии? Сказать трудно, потому что там проделана большая работа по воспитанию «правильных русских». Успешно изнутри развалена партия «Согласие», выдававшая себя за защитницу прав русскоязычных и долго державшая большинство в рижской думе. Теперь Ригу контролируют националисты. Но исключать всплеск стихийных протестов все же нельзя. Бульдозерами по цветам - это уж слишком. А снос памятника, который давно стал символом памяти о Победе для тех, кто считает себя потомками победителей, это затея с плохо предсказуемыми последствиями.

Реванш - дело, как ни крути, проигравших. Воевать с памятниками почти безопасно, если их некому защитить. Вот и премьер Эстонии заявила, что считает необходимым снести в стране все памятники советским «оккупантам». Уж очень они бередят раны пострадавшим от «оккупации» эстонцам. Латыши тоже так страдают, так страдают… Вот снесут они Памятник Освободителям, и им легче станет? А может, все тогда только и начнется?