Народ так верил, что за Улюкаевым возьмут хотя бы Чубайса

Министр-взяточник в России до сих пор, оказывается, один Фото: Евгения ГУСЕВА

Я помню, как сажали Улюкаева.

Тогда мы с моим напарником - фоторепортером «Комсомолки» Витей Гусейновым - катились на электричках по маршруту Москва-Владивосток, и известие об аресте министра нас настигло где-то под Иркутском.

И мы в электричке устроили опрос – кто в народе знает министра. Ну, который по развитию экономики. Честно обошли три вагона – никто. И только: «Неужто посадили?!!» «Может, еще кого возьмут?» «Ну, хотя бы Чубайса…»

То есть народная глубинная электричка, которая, в общем-то, в гробу видала всю нашу российскую политику, с ее министрами, партиями и оппозициями, стала любопытствовать – неужто там, наверху, решили по-настоящему почистить чиновников?

Там, рассуждали мужики, не один Улюкаев, небось, взятки брал. Там, если хорошенько поскрести, столько должно быть воровства!

И эта надежда – что Улюкаев – лишь первая ласточка, держалась месяц-два. Эксперты в Москве по телевизору трясли кулачками, обещали страшную борьбу с коррупцией, невзирая на чины и должности, но … постепенно как-то утихли. Выяснилось, что министр-взяточник в стране… один. И перевоспитав оного, Россия, выходит, очистилась, выпустила из тверской зоны.

И выехал он из барака сразу в кортеже, в одну из своих 15 московских квартир.

Так и останется Улюкаев в истории России фигурой несчастной и непонятой. То ли взяточник, то ли жертва интриг, то ли честный, то ли коррупционер. Но в любом случае – как ни парадоксально, Улюкаев - единственный член правительства, который приблизился к народу, простым людям, к их жизни – лицом к лицу. Пусть и насильно, через тюрьму. Носом в пасконную нашу действительность. Уверен, его многому жизнь научила. И он многое о человеке русском понял.

Может, тогда его снова туда? Ну, на госслужбу? Для народного эксперимента…

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