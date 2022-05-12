Максим Аверин репетирует генерала Чарноту в «Ленкоме»

Актер Максим Аверин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Инициатором выступил народный артист РФ Александр Лазарев. Год назад он вернул на сцену «Ленкома» спектакль Марка Захарова «Поминальная молитва». И почувствовал режиссёрскую смелость. Как он рассказывал своим коллегам, в детстве на него произвел впечатление спектакль «Бег» на сцене Театре им.Маяковского в постановке Андрея Гончарова. В этом театре и в этом спектакле играли его родители – Светлана Немоляева и Александр Лазарев-старший. Поэтому для своего полноценного режиссерского дебюта Лазарев-младший выбрал именно "Бег". И предложил директору «Ленкома» Марку Варшаверу.

С недавних пор в театре появилась традиция: артисты, вдохновленные каким-то замыслом, приходят к директору с предложением на постановку. Готовят фрагмент. Если худсовету одобряет, этот отрывок становится частью новой постановки.

- Фрагмент, который подготовил Александр Лазарев и наши артисты, очень интересный, - рассказал kp.ru Марк Варшавер. – Материал произвел сильнейшее впечатление не только на меня, но и на наш экспертный совет в лице Александра Збруева и Сергея Степанченко. Роль приват-доцента Голубкова репетируют Станислав Рядинский и Виталий Боровик. Серафима Корзухина - Алёна Митрошина и Ясмин Мамаева (будут играть в очередь). Генерал Хлудов - потрясающий артист "Ленкома" Дмитрий Гизбрехт. Генерала Чарноту сыграет Максим Аверин. Я противник приглашения артистов со стороны, но Аверин (он артист Театра сатиры – Ред.) так вписался в образ, что, конечно, мы его утвердили. Анна Якунина и Виктория Соловьева репетируют Люську. Корзухин – Иван Агапов в составе с Андреем Леоновым. Крапилин - Александр Карнаушкин. В спектакле много молодежи. А всего 36 артистов будут играть в двух составах.

Из перечисленных директором имен артистов, по правде сказать, далеко не все мне знакомы. Но это установка Варшавера: занять труппу максимально. Он не раз говорил в интервью, что при Марке Захарове 80% артистов театра сидели на скамейке запасных. Сейчас все они играют на сцене.

Премьера «Бега» запланирована на декабрь.

Спектакль «Последний вагон», премьера которого стояла в планах на май, переносится на июль. Вместо режиссера Леонида Трушкина спектакль поставит Антон Яковлев. Трушкин сейчас в Берлине, где живет его семья. После его отъезда репетиции встали. Хотя театр уже заказал и костюмы, и декорации... Пришлось судорожно искать замену не только режиссеру, но и исполнителю главной роли. Вместо Геннадия Хазанова, как планировалось первоначально (Геннадия Викторовича стало подводить здоровье), главную роль репетируют Виктор Раков и Игорь Скляр. Главную женскую роль будут играть в очередь Анна Якунина и Олеся Железняк.

Спектакль должен выйти в июле.