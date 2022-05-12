«Через пень-льготу»: Почему государственные деньги медленно доходят до бизнеса

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Типичная российская проблема. Закон вроде приняли хороший, а не работает. Затыки возникают в регионах и на местах. Так и с поддержкой бизнеса из-за санкций. В правительстве приняли большой комплекс мер. Попытались все учесть. Но работают эти меры средне. Помощь до предпринимателей доходит медленно. Центр стратегических разработок провел опрос. И выяснил, что барьером на пути государственных денег часто выступают… банки.

ТАЙНЫЙ МИНИСТР

В середине апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников встретился с предпринимателями.

- Сейчас важна обратная связь от бизнеса и полная уверенность в том, что меры поддержки работают эффективно, - сказал министр.

И тут же получил обратную связь. Предприниматели пожаловались, что льготные кредиты как бы есть, но получить их нельзя. Далеко ходить не стали. Взяли мобильный телефон и позвонили в два крупных банка.

В первом явка была провалена. Оператор колл-центра назвал только одну программу кредитования, ошибся со ставками и не смог пояснить, по каким параметрам они рассчитываются. В общем, получить кредит предпринимателю не удалось уже на этом этапе. Второй звонок был успешнее - в банке приняли заявку на рефинансирование кредита и поручительство Корпорации МСП.

Делать далеко идущие выводы на основе всего двух звонков было бы некорректно. Министр дал поручение профильному департаменту разобраться в ситуации. И было проведено более масштабное исследование.

«ПРЕДЛОЖИЛИ ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ ПОД 29% ГОДОВЫХ»

В ЦСР взялись оценить качество работы банков. Насколько эффективно они информируют бизнес о льготных кредитах. Исследование провели методом «тайного покупателя».

Операторы под видом предпринимателей звонили в банки и оценивали адекватность полученных сведений. То есть, знают ли сотрудники, что их банк предоставляет льготные программы для бизнеса и могут ли популярно объяснить, как их получить. На основе ответов присваивали оценки. А затем все это свели в единый индекс. Чем больше банк, тем больше была выборка. Всего «тайные покупатели» охватили 79 регионов страны, совершили 230 звонков в 88 кредитных организаций. Результаты оказались противоречивые.

«У 27 банков сводная оценка составила 1 (максимально возможная), а у 24 банков – 0. Среди оставшихся 37 банков среднее значение составляет 0,53», - говорится в отчете ЦСР (есть в распоряжении редакции).

Более чем в половине случаев специалисты давали развернутую информацию, отвечали на все вопросы. А где-то «тайные покупатели» сталкивались с непониманием. Либо сотрудники колл-центра не знали об условиях программы, либо говорили, что подобной программы нет и пытались навязать кредиты на рыночных условиях.

«Долго разбирались, перепутали программы, позже выяснили, что у банка якобы нет лимитов. Предложили взамен коммерческое кредитование». «Предложили экспресс-кредит от 100 тысяч до 1 млрд рублей под 29% годовых». «Работают по программе, но консультировать по телефону отказались, пригласили для консультации в банк и рекомендовали принести все документы на организацию». «Все лимиты исчерпаны и дают кредиты только своим клиентам, которые уже взяли у них кредиты в начале года. С новыми заявками не работают», - такие комментарии по итогам разговоров с сотрудниками банков оставили операторы, проводившие тайный опрос.

«КАЖДАЯ МЕРА ДОЛЖНА ДАТЬ РЕЗУЛЬТАТ»

Правительство России принимает широкий спектр мер поддержки бизнеса. Регионы не уступают. Часть мер применялась во время пандемии, а часть — новая. Весь список можно посмотреть, например, здесь. Но одно дело - теория и законопроекты. И совсем другое - практика и реальные деньги.

К примеру, в марте этого года для поддержки бизнеса правительство запустило четыре программы льготного кредитования. Их общий объем - триллион рублей. В Минэкономразвития и ЦБ активно следят за динамикой: сколько подается заявок, выдается кредитов и насколько корректно банки информируют потенциальных заемщиков об условиях. От этого зависит, сколько предпринимателей реально воспользуются программами и смогут за счет этого улучшить положение своего бизнеса.

По данным на 11 мая 2022 года, по программе льготного кредитования «1764» заключено 1900 кредитных соглашений на 34,5 млрд рублей, выдано 12,2 млрд рублей. Ставка — 13,5 — 15% годовых. Для сравнения, ключевая ставка ЦБ составляет 14% годовых. А рыночные ставки — вдвое выше.

- Наибольший объем выдачи обеспечивают системно значимые банки с большим количеством региональных отделений. При этом, если анализировать результаты исследования ЦСР и объемы выдачи по программе, прослеживается прямая зависимость между объемом предоставленных бизнесу кредитов по программе и качеством информирования заемщиков. Так, на 4 банка (Сбербанк, Промсвязьбанк, Открытие, Банк ВТБ) приходится 87 % от всего объема кредитов, заключенных всеми системно значимыми кредитными организациями, на остальные 7 банков – только 13%, - констатируют в Минэкономразвития.

При этом, те 24 банка, которые по результатам исследования ЦСР, получили сводную оценку «0», показывают «соответствующие» результаты. С 25 марта они заключили всего 52 кредитных соглашения. То ли не было спроса со стороны клиентов, то ли желания со стороны банкиров.

- Так как ситуация в различных отраслях динамично меняется, необходимо обеспечить быструю и качественную обратную связь по принимаемым мерам от реального сектора экономики, - комментирует ситуацию Арсений Беленький, заместитель руководителя исполкома ОНФ по экспертно-аналитической работе. - Крайне важно следить за качеством реализации уже принятых мер и вносить необходимые изменения или дополнения, а также принимать управленческие решения. Главная цель - чтобы бизнес смог в полной мере воспользоваться мерами, а правительство понимало, какие меры уже работают, а какие требуют внимания. Каждая мера должна дать запланированный результат. Это сейчас крайне важно.

СПРАВКА «КП»

Льготные кредиты бизнес может получить на разные цели: пополнение оборотных средств, инвестиции, рефинансирование кредитов в сторонних банках, развитие предпринимательской деятельности. Максимальная сумма — миллиард рублей. Требования к заемщикам: 1. Компания должна быть субъектом малого и среднего бизнеса (выручка менее 2 млрд рублей в год и менее 250 сотрудников в штате). 2. Она должна работать в одной или нескольких приоритетных сферах деятельности. Перечень определило правительство. Набор отраслей там широкий — от сельского хозяйства и строительства до культуры и бытовых услуг.

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