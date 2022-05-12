Сделано громкое заявление о Светлане Лободе

Светлана Лобода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Светлана Лобода не так давно выступила с гневным заявлением в адрес России. После этого в адрес певицы полетели упреки в предательстве, ей припомнили баснословные заработки в России. А несколько дней назад появилась информация о том, что вокалистка якобы хочет извиниться перед россиянами и возобновить концертную деятельность в нашей стране. Сама артистка хранит молчание на сей счет. Зато разговорился ее представитель.

Светлана Лобода не планирует приносить извинения россиянам и устраивать тур по городам и весям России. С таким заявлением выступил Табриз Шахиди. Представитель певицы уточнил: "Любые комментарии в текущем моменте будут излишними. Артистка отменила все свои выступления на территории России. Это очередной вброс провокаторов, неучей и дезинформаторов".

Шахиди также отметил, что у 39-летней звезды все хорошо с финансами, сообщает 5-tv.ru. Сообщения сплетников о том, что у нее заканчиваются деньги, являются недостоверными.

Ранее концертный директор Евгений Морозов раскрыл, сколько денег вложила в Лободу ее бывший продюсер Нателла Крапивина. "Она вкладывала в Лободу примерно два-три миллиона долларов в год. Для Крапивиной это были копейки. Света бы не нашла ей замену, в России точно. Нателле знакомство с певицей принесло популярность", - цитирует его "СтарХит".

Он удивлен отношениям бывших коллег. "Две дамочки сначала друг друга полоскают в соцсетях, объявляют о расставании, а потом друг другу улыбаются. У них житейские отношения. Нателла ведь очень богатая, она была кошельком для Лободы, а Свете была нужна богатая нянька. Тем более, у нее двое детей, настало очень тяжелое время для нее", - сказал, как отрезал, Морозов.