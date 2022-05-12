Азия, Африка, Южная Америка против изоляции России

Вениамин Попов во время круглого стола "Запад - не весь мир: провал политики изоляции и партнерство России на Востоке". Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В Международном мультимедийном пресс-центре Россия-Сегодня прошел круглый стол ЭИСИ на тему: «Запад – не весь мир: провал политики изоляции и партнерство России на Востоке».

В нем приняли участие директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский и замдиректора Института истории и политики Московского педагогического госуниверситета Владимир Шаповалов, старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований Института международных исследований МГИМО Иван Зуенко и научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Ибрагим Ибрагимов, руководители Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов и группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов; аналитик Центра ближневосточных исследований ИМИ МГИМО Вениамин Попов.

Вел дискуссию директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Увенчаются ли успехом попытки США и Европы изолировать Россию от глобальных процессов? Понимает ли Запад, что он не олицетворяет весь мир? Насколько активным окажется в этих условиях сотрудничество с Китаем, Индией, арабским миром и странами Латинской Америки?

Павел Данилин во время круглого стола "Запад - не весь мир: провал политики изоляции и партнерство России на Востоке". Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

ЗАПАД — НЕ ЦЕНТР МИРА

Владимир Шаповалов говорил об историческом аспекте евро-центризма:

- Когда Запад ведет прокси войну против России Вашингтон говорит от имени всего мира. Но это не так. Почему запад узурпировал право говорить от всего мира. Запад незначительный в историческом плане регион мира. Он был периферийной зоной великих азиатских и североафриканских цивилизаций мира в тысячелетней истории человечества. Только в последние 500 лет начинается эпоха Запада. Она характеризуется великими географическими открытиями. Но это не открытия, а варварские захваты. Весь мир Западом был покорен. И к 19 веку на карте планеты осталось только 5 -7 относительно независимых государств вроде Китая, России, Османской империи, Эфиопии. К тому моменту Запад достиг пика своего развития за счет эксплуатации покоренных народов. За первые 200 лет покорения народов Америки было уничтожено до 90 процентов коренного населения. Такого геноцида как в Америке человечество не знало. Не меньшие преступления совершали британцы. За время их господства в Бенгалии численность местного населения уменьшилась в два раза. За 40 лет после опиумных войны - с 416 до 320 млн население Китая уменьшилось. Такой была политика «белого человека».

У России другой подход к взаимодействию разных цивилизаций и культур. Мы представляли гуманистическую антитезу подходу Запада. В пост-военный период огромное количество советской помощи шло странам Африки и Азии, которые увидели в СССР своего друга и брата, который помогает в борьбе с колониализмом.

КИТАЙСКИЙ ТАНЗИТ

Иван Зуенко рассказал об отношении Китая к России:

- Китай однозначно оценивает нынешнюю ситуацию как транзит как от однополярного мира к многополярному. В КНР силен дискурс антиколониальный. И Пекин рассчитывает на место одного из главных центров силы в грядущем мироустройстве. Китай интегрировали в мировую систему, но уготовили ему место производителя потребительских товаров. Коллективный Запад не желал видеть Поднебесную как центр мирового влияния. И торговая война, начатая Трампом, стала сигналом — а для Китая это стало шоком. Украинский кризис вписывается в эту парадигму. Пекин помнит не только войну торговых тарифов, но и давление на него из-за «нарушение прав меньшинств», например, уйгур. И бойкот зимних игр в Пекине. На фоне разочарования Западом говорить всерьез о том что Китай откажется от курса на стратегическое партнерство с Россией несерьезно. Это - не из области эмоций. Это - надежный стратегический тыл на континентальном направлении.

ТАНГО ВТРОЕМ

Дмитрий Разумовский рассуждал об отношении стран Латинской Америки:

- Сможет ли Латинская Америка стать для России окном возможностей? Действия ряда стран дает такую надежду, Нашу логику в Латинской Америке понимают лучше чем на Западе. Там многие страны переживают свои собственные кризисы. Для них свойственно антиглобалисткое мышление. И потому там критика позиции Москвы сочетается с критикой позиции Запада. Для Южной Америки ключевые вопросы отношений — логистика и надежность торговых соглашений. Все перевозки из Латинской Америки осуществлялись западными компаниями из Америки в Россию через Роттердам. Выстраивание альтернативных линий потребует времени и денег. Большая часть платежей шла через западные банки, в основном американские. Перейти на прямые расчет — сложно но возмоно. Но в большинстве стран нестабилен курс национальных валют. И российские экспортеры подпадают под высокие налоги. При том латиноамериканцы боятся, что они могут стать следующими жертвами санкций. Бразильцы не забыли угрозы от США за политику в Амазонии, эта тема - постоянный раздражитель. Второй слой — последствия для сырьевых рынков. Проблема со снабжением российскими удобрениями через год-два приведет к чудовищным последствиям для агросектора Аргентины и Бразилии. «Зерновая дипломатия» — это перспективно. Запрос на технологический суверенитет в Латинской Америке высок — и российские технологии там ждут. Никакая изоляция в регионе, за исключением одной -двух стран, нам не грозит.

ЗА ВОЙНУ ПЛАТИТЬ НЕ ХОТЯТ

Глеб Кузнецов поведал о том, что представляет БРИКС сегодня и как там относятся к «изоляции России»:

- Поддержка боевых действий как таковых в мире отсутствует. Но требования коллективного Запада стать на его сторону и максимально подержать санкции вызывают противодействие. За «войну с Россией» требуют платить ото всех —но это никому не нравится. Избыточная агрессивность ЕС нам помогает. Китай и Индия не поддерживают желание ЕС вмешиваться в конфликты на их территориях. Красной нитью звучит опасение третьего мира в их собственном благополучии и выживании. Угроза голода не касается Европы и Северной Америки — она касается Азии и Африки. Аресты золото-валютных резервов России не нравятся странам третьего мира. Они понимают, что попасть под санкции могут и они сами в любой момент. В странах БРИКС общее мнение: конфликт в Европе приносит вред экономике. ЮАР больше замкнута на свои проблемы, в том числе продовольственные. У Индии тема — антиколониализм. Бразилия — там четкий раскол на условно правых и условно левых, но в оценке конфликта на Украине они отказались осуждать Россию и принимать санкционную политику Запада. Китай осторожен.

Владимир Шаповалов во время круглого стола "Запад - не весь мир: провал политики изоляции и партнерство России на Востоке". Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

КОНФЛИКТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Вениамин Попов говорил о цивилизационном конфликте и сопротивлении запада построению многополярного мира:

- Ход исторического процесса ускорился на наших глазах. 70 лет СССР и США были противниками идеологическими. И однажды мир оказался на грани ядерной катастрофы . Нынешняя ситуация обусловлена тем что Запад теряет свои позиции, но по прежнему хочет доминировать. Качество западных элит падает. Ярче всего это видно на снижении уровня британских премьеров.

Мы живем в начале очень большого исторического поворота. Почему такая ожесточенность против нас? Английский географ и политик Маккиндер в начале 20 века утверждал, что центр мира перемещается в Евразию, а «центром центра» становится Россия. Потом были исследователи, которые говорили, что надо просто подавлять Россию — иначе западу и Британии в первую очередь будет плохо. Но евроцентричный мир уже ушел, хотя попытки его сохранить продолжаются. Запад ведет почти проигранную битву за свое господство. Когда США обрушился на Ирак — им надо было показать, кто в мире хозяин после ударов по небоскребам, ну и чтобы взять под контроль нефтеносную страну. Сейчас уже разворачивается активная борьба за ресурсы. У России есть все — нефть, газ, металлы, лес, зерновые, питьевая вода. Но мы себя недооцениваем. Ближний Восток, например, без российского зерна жить не может. После победы над режимом в Киеве, мы вместе с Украиной будем давать треть мирового экспорта зерна. И наша позиция должна быть более наступательной. Мир не замыкается на Западе.

РАЗНЫЕ ИНДИИ

Алексей Куприянов оценил отношения с Индией:

- Существуют разные Индии. Есть группа у власти — она заинтересована в поли-центрическом миропорядке. Там Россия один из главных игроков. Экспертное и журналистское сообщество во многом ориентировано на Запад. Экономическое сообщество разнонаправлено. Но все эти элиты стремится вернуть Индии статус великой мировой державы. Которая долго ориентировались на СССР, но с начала 2000-х ориентировалась на Запад. При том все они Китай не любят и даже боятся. И их видение будущего мира - многополярный мир с доминированием Азией.

Для элит в Нью-Дели Москва - давний и надежный стратегический партнер. А односторонние санкции нарушают это видение. Индия видит тут массу возможностей. Эта страна - один из основных потребителей нефти — и сейчас превращаются в технологический хаб для большой части Азии. Которые поддерживают хорошие отношения и с Западом, и с отрезанной от западных рынков Россией. При том крупный индийский бизнес глубоко интегрирован в западные рынки, он боится сотрудничать с Москвой — но есть мелкий и средний бизнес.

Большой вопрос — как сейчас Москва сможет убедить Нью-Дели, что предложения России интереснее отношений с Западом?

ВОСТОК — ДЕЛО ТОНКОЕ

Ибрагим Ибрагимов о том, какое значение для России сейчас имеет Ближний Восток:

- Это регион потенциально будет иметь ключевое значение для российской экономики и политики. Россия смогла установить близкие связи с основными акторами. Упрочила позиции на сирийском направлении. Диверсифицирует свои внешнеэкономические связи. Как главные страны региона реагируют? Большинство сохраняют нейтральную позицию, Воспринимают происходящее как противостояние России и Запада. Тут невозможно резкая прозападная реакция. Их волнуют последствия - в первую очередь, на продовольственную безопасность в регионе. А также то, какие выгоды они могут извлечь из ситуации. Нарушение связей может иметь разный эффект для разных стран. Большинство заинтересованы в сохранении баланса Россия — Запад, чтобы играть в своих интересах на противоречиях этих игроков. Что особо волнует? Исключение военного присутствия. Сдерживание терроризма. Защита интересов бизнеса. Привлечение инвестиций. Сохранение высоких цен на нефть. Для Алжира и Египта Россия - не только главный экспортер зерна и оружия, но и противовес влиянию США. Неарабские страны, вроде Турции и Израиля признают возросшую геополитическую роль России в регионе.

И для многих важен коридор Север — Юг, соединяющий Балтику с побережьем Индийского океана, с Персидским заливом.