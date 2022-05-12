Siemens уходит из России: «Ласточки» и «Сапсаны» придется разбирать на запчасти?

Санкт-Петербург. Техническое обслуживание высокоскоростного поезда ЭВС-1 `Сапсан` в моторвагонном депо. Фото: Олег ЗОЛОТО

Поезд, как говорится, ушел: компания Siemens объявила о решении полностью свернуть бизнес в России. В начале марта в немецкой компании говорилио том, что они приостановят поставки в нашу страну и откажутся от запуска новых проектов. Но теперь и поставки, и работа немцев в России прекращаются полностью. Об этом сказано в официальном сообщении техноконцерна, опубликованного 12 мая: «Siemens покинет российский рынок. Компания начала процедуру прекращения всей производственной деятельности».

Siemens у многих ассоциируется с легендарными телефонами из 2000-х. Народ скажет, мол, невелика потеря. Но Siemens для России значит гораздо больше, чем многие думают.

Во-первых, в нашей стране у Siemens 3000 сотрудников. По заявлениям руководства, в компании «продолжат о них заботиться в меру возможностей». Но вопрос в том, надолго ли хватит этих возможностей. И желания «заботиться».

Во-вторых,Siemens для нашей страны - это:

- Комфортабельные электрички «Ласточка» и скоростные поезда «Сапсан».

- Современное медицинское оборудование, установленное во многих клиниках страны - от рентгеновских аппаратов до молекулярных МРТ.

Аппарат МРТ производства Siemens в центре амбулаторной помощи онкологическим пациентам, Екатеринбург. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Уникальное оборудование для добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, производства энергии и тепла на центральных и распределенных ТЭС, передачи энергии и обеспечения стабильности сети, газовые турбины, транформаторы.

- и еще много оборудования для разных отраслей, а также запчасти для него.

Как будем обслуживать все это сложнейшее оборудование после прекращения поставок от Siemens — большой вопрос.

- Многих комплектующих и запчастей официально на рынке не будет, - говорит Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития. - Например, к сетевому, силовому оборудованию, газовым турбинам Siemens. Можно, конечно, «кулибиным» что-то напридумывать, но это, простите, «колхоз». Чтобы эти турбины поддерживать, придется искать альтернативных поставщиков по «серому» импорту (когда продукция ввозится в Россию без согласия производителя из «третьих стран», - Ред.). Из нового оборудования условный трансформатор Siemens можно заменить российским или китайским. Что-то может быть локализовано (произведено в России, - Ред.), но не все. Например, лопатки турбины мы просто не делаем, так как у нас нет стали такого качества. Нам придется искать возможность покупать комплектующие к турбинам через тот же Китай, потому что такой сложнейший агрегат практически невозможно ничем заменить.

По словам Пикина, собственных технологий у нас нет, так как десятки лет мы этим не занимались.

Такая же история по еще одной очень чувствительной для России области — транспорта. В марте Siemens остановил нам поставки «Сапсанов», о которых мы договаривались три года назад. Сейчас возник вопрос о том, как будут строить «Ласточки». Их совместно с Siemens выпускают на заводе «Уральские локомотивы». А от своих разработок мы отказались.

- История начиналась с «Сапсанов» с середины 2000-х годов. Мы подписали контракт с Siemens, по которому полностью должны были свернуть все свои разработки по скоростному движению, - говорит Юрий Егоров, историк железнодорожного транспорта. - На тот момент у нас, естественно, были наработки. Известный поезд «ЭР-200», который был в принципе работоспособным. Был первый экспериментальный состав «Сокол», который имел шансы на доработку. Но работу по нему свернули, разобрали по вагонам и сейчас они на экспозиции музеев, например, два есть в экспозиции на Рижском вокзале.

По словам Егорова, на балансе РЖД более 200 поездов «Ласточка» и около двух десятков «Сапсанов», но теперь для них не будет ни обслуживания, ни запчастей. Не будет и новых поездов «Сапсан», которые собирались за рубежом.

- Какие-то вещи наверняка удастся самим изготовить. А потом можно начать собирать из двух составов один. Затем все это кончится и нам придется изобретать что-то свое, - прогнозирует Юрий Егоров. - А с параллельным импортом вопрос. Вряд ли запчасти и комплектующие к поездам сможет покупать страна, у которой нет ни «Ласточек», ни «Сапсанов». Поэтому сейчас самое время возобновлять собственные разработки. Но из-за перерыва в 15 лет что-то свое у нас появится лет через пять, причем при условии нормального финансирования.

Вместе с тем эксперт уверен, что поезда нам наверняка смогут поставлять Китай. И у корейцев есть Hyundai, который делает электрички. Технически те же китайцы смогут заменить запчасти, которые нам потребуются для тех же «Сапсанов» и «Ласточек».

КСТАТИ

Параллельный импорт не спасет

- Сложное промышленное оборудование делается на заказ под конкретного клиента, его не выпускают «на всякий случай», - объясняет экономист Денис Ракша. - Условный индус не сможет заказать 10 турбин для страны, где нет таких производств. Чтобы получить турбину Siemens, нужно заказать ее за 3-5 лет. Поэтому и строились эти совместные заводы. У наших профильных предприятий были площадки и квалифицированные рабочие, которых нужно было немного доучить. На такие и приходил Siemens, без которого на этих площадках турбины производить не сможем, потому что есть часть технологии, которая до конца не передается.

ВАЖНО

Где «летают» «Сапсаны» и «Ласточки»

Одно из первых и основных направлений «Ласточки» это Москва-Тверь.

Из Москвы скоростная электричка домчит до Нижнего Новгорода, Курска, Владимира, Орла и Смоленска.

Из Санкт-Петербурга — в Великий Новгород, Бологое, Петрозаводск, Волхов, Любань, Выборг и Лугу.

Из Екатеринбурга в Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

В Сочи «Ласточки» возят в Олимпийский парк, Красную Поляну, Туапсе, аэропорт.

Из Ростова-на-Дону - в Краснодар

Из Краснодара - в Адлер.

Из Адлера - в Майкоп.

«Сапсаны» ездят из Москвы в Санкт-Петербург и в Нижний Новгород.