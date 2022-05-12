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12 мая 2022 16:41

Депутат парламента Мали - об украинском кризисе: Россия имеет право за себя постоять, когда её безопасность под угрозой

Африканский политик Алиу Тункара рассказал kp.ru, как видят российскую спецоперацию жители Южного континента
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Журналист "КП" Эдвард Чесноков и депутат парламента Мали Алиу Тункара.

Журналист "КП" Эдвард Чесноков и депутат парламента Мали Алиу Тункара.

Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

После 24 февраля Запад пытается изолировать Россию всё новыми санкциями — но та отвечает асимметрично, восстанавливая отношения с союзниками советских времён: в Латинской Америке, Азии, Африке.

С последней отношения развиваются особенно бурно. В Центральноафриканской Республики (ЦАР) национальная армия при поддержке Москвы смогла одержать ряд побед над боевиками, долгие годы терзавшими страну. А Республике Мали, где вместо французских ставленников недавно пришли к власти патриотически настроенные военные, с помощью российского оружия удалось освободить от международных террористов целые регионы.

Как же там, в Западной Африке, смотрят на нынешнюю российскую спецоперацию по денацификации Украины? Об этом сайту kp.ru рассказал Алиу Тункара — депутат и член комитета по международным делам Переходного парламента Республики Мали.

— Господин Тункара, сейчас многие на Западе говорят, будто российское присутствие в Африке «несёт угрозу»…

— Они могут говорить, что хотят — но мы здесь в Мали видим, что происходит на самом деле. Российское присутствие принесло безопасность — это очевидно и нам, и соседним странам.

— Как вы отсюда, из Африки, воспринимаете нынешние события между Россией и Украиной?

— Россия — такая держава, которая в принципе имеет право за себя постоять, особенно когда её безопасность под угрозой. Поэтому у нас многие понимают, что это не «Россия воюет против Украины» — а весь Запад находится на Украине и сражается там с Россией. Без провокаций Запада вообще ничего бы и не было. Так что большинство людей здесь на это [спецоперацию ВС РФ — прим. ред.] смотрят спокойно, даже, может быть, сочувствуют немного России.

— При этом ещё недавно Запад говорил, что для него «Black Lives Matter» — «чёрные жизни имеют значение».

— Сегодня украинцы бегут в Европу, и им там — все блага, все двери открыты. А если африканцы или арабы в это же время пытаются получить убежище в ЕС — то всё совершенно иначе. Западники говорят одно, а делают другое. Они уверены, что они нас, африканцев, кормят и что мы существуем лишь благодаря им. Но возьмите хотя бы Мали: мы крупнейший производитель хлопка в Африке, и у нас есть много других богатств. Мы можем стать успешными и самодостаточными, если обретем полный суверенитет [ранее Мали и её соседи были колониями Франции, по-прежнему сохраняющей влияние на заметную часть континента — прим. ред.]. И здесь мы тоже рассчитываем на конструктивное взаимодействие с Россией.

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