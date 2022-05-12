Депутат парламента Мали - об украинском кризисе: Россия имеет право за себя постоять, когда её безопасность под угрозой

Журналист "КП" Эдвард Чесноков и депутат парламента Мали Алиу Тункара. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

После 24 февраля Запад пытается изолировать Россию всё новыми санкциями — но та отвечает асимметрично, восстанавливая отношения с союзниками советских времён: в Латинской Америке, Азии, Африке.

С последней отношения развиваются особенно бурно. В Центральноафриканской Республики (ЦАР) национальная армия при поддержке Москвы смогла одержать ряд побед над боевиками, долгие годы терзавшими страну. А Республике Мали, где вместо французских ставленников недавно пришли к власти патриотически настроенные военные, с помощью российского оружия удалось освободить от международных террористов целые регионы.

Как же там, в Западной Африке, смотрят на нынешнюю российскую спецоперацию по денацификации Украины? Об этом сайту kp.ru рассказал Алиу Тункара — депутат и член комитета по международным делам Переходного парламента Республики Мали.

— Господин Тункара, сейчас многие на Западе говорят, будто российское присутствие в Африке «несёт угрозу»…

— Они могут говорить, что хотят — но мы здесь в Мали видим, что происходит на самом деле. Российское присутствие принесло безопасность — это очевидно и нам, и соседним странам.

— Как вы отсюда, из Африки, воспринимаете нынешние события между Россией и Украиной?

— Россия — такая держава, которая в принципе имеет право за себя постоять, особенно когда её безопасность под угрозой. Поэтому у нас многие понимают, что это не «Россия воюет против Украины» — а весь Запад находится на Украине и сражается там с Россией. Без провокаций Запада вообще ничего бы и не было. Так что большинство людей здесь на это [спецоперацию ВС РФ — прим. ред.] смотрят спокойно, даже, может быть, сочувствуют немного России.

— При этом ещё недавно Запад говорил, что для него «Black Lives Matter» — «чёрные жизни имеют значение».

— Сегодня украинцы бегут в Европу, и им там — все блага, все двери открыты. А если африканцы или арабы в это же время пытаются получить убежище в ЕС — то всё совершенно иначе. Западники говорят одно, а делают другое. Они уверены, что они нас, африканцев, кормят и что мы существуем лишь благодаря им. Но возьмите хотя бы Мали: мы крупнейший производитель хлопка в Африке, и у нас есть много других богатств. Мы можем стать успешными и самодостаточными, если обретем полный суверенитет [ранее Мали и её соседи были колониями Франции, по-прежнему сохраняющей влияние на заметную часть континента — прим. ред.]. И здесь мы тоже рассчитываем на конструктивное взаимодействие с Россией.