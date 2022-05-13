Минобороны России расчищает высокоточными ударами дорогу на Харьков.

Трофейный украинский БТР в Харьковской области. Фото: Александр КОЦ

Минобороны России сосредоточило удары по позициям украинских националистов на Донбассе. Вооруженные силы Украины все еще пытаются отвлечь ударами по острову Змеиный, но выходит у них это плохо. Опять только потери.

- Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за день поражены четыре пункта управления, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре склада боеприпасов в районе Соледар Донецкой Народной Республики, а также в районе Харькова радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. В результате ударов уничтожены более 170 националистов, выведена из строя 41 единица военной техники, - заявил на брифинге журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Отметим, что это уже третья или четвертая уничтоженная на Донбассе российскими войсками радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. Американские мобильные РЛС позволяли вычислять российские позиции артиллерии и ПВО по траекториям снарядов, ракет или артиллерийских мин. Теперь уже не будут.

По словам генерал-майора Конашенкова, оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также хранилище топлива для украинской военной техники в районе Врубовки Луганской Народной Республики.

- Подразделениями артиллерии поражены 14 пунктов управления, семь артиллерийских подразделений на огневых позициях и 358 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Кроме того, в районе населенного пункта Долина Харьковской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300, - перечислил представитель Минобороны России.

Средствами противовоздушной обороны в течение дня удалось сбить пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов в Харьковской и Донецкой области, а также 10 реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в районе Полевое Донецкой Народной Республики.

Украинские националисты все еще пытаются насолить в Черном море. Подняли беспилотник и направили на наших бойцов противовоздушной обороны, что держат позиции на острове Змеиный, три свои баллистические ракеты «Точка У». Все это было тут же уничтожено в воздухе, а в ответ им был отправлен пламенный привет.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

164 - самолета.

125 - вертолетов.

827 - беспилотных летательных аппаратов.

304 - зенитных ракетных комплекса.

3022 - танка и других боевых бронированных машин.

366 - установок реактивных систем залпового огня.

1479 - орудий полевой артиллерии и минометов.

2832 - единицы специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подчиненным зафиксировать и расследовать факт обстрела украинскими силовиками приграничной территории в Белгородской области.

По имеющимся данным, 11 мая 2022 года со стороны Украины было обстреляно село Солохи в Белгородской области. Один человек погиб, точное количество пострадавших и степень ущерба уточняются.

Следственный комитет примет меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц из числа украинских силовиков, причастных к этому преступлению.