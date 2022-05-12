Александр Розенбаум: «Величие бабушки с красным флагом меня пригвоздило!»

Александр Розенбаум во время интервью ютуб-блогу "Эмпатия Манучи". Фото: YouTube

Шансонье и судья телепроекта «Три аккорда» Александр Розенбаум интервью дает редко. Но в преддверии гастрольного тура встретился с ютуб-блогом «Эмпатия Манучи» и объяснил, зачем выступает в госпиталях, что думает об эмигрантах-коллегах и бабушке с красным флагом, ставшей новым символом победы.

ПРО УЕХАВШИХ КОЛЛЕГ

«Мнение каждый может иметь свое — это личное дело. Близко ли оно мне? Я на своем корабле и не бросаю его. И хочу сделать на своем корабле так, чтобы всему экипажу было понятно — я на своем корабле. Если мне что не нравится, то делаю это на корабле. А не перебежав на другой, более удобный мне катер. Поэтому я дома, в Ленинграде. Если меня что-то не устраивает, буду говорить это, сидя здесь. Повторюсь: я никого не осуждаю. Но видели ли они причину [когда принимали решение уезжать] того, что происходит сейчас? Я видел. Начиная с 1991 года»

ПРО ДОНБАСС

«Я видел Донбасс, общался с огромным количеством людей оттуда, посылал им лекарства. И это было давно. Написал песню «Стрекоза» памяти [погибших] детей Донбасса. Переживал за это. Но многие этого не видели. 80% населения Украины, наверно, было соглашательски неправы, когда подчинились 20%-ому неонацистскому населению страны. «Некритично», как они говорили. А теперь стало критично»

ПРО БАНДЕРУ

«Видели эти люди [уехавшие из России] батальон «Азов» с его символикой или нет...есть такая позиция — чего вы лезете, это же их Бандера! Зачем лезете в их огород? Живут и ради Бога. Но все дело в том, что даже поляки забыли, кто такой Бандера (организовавший Волынскую резню). Только чтобы задушить Россию. Для меня эта история начинается еще с Чудского озера. Наша страна была сделана неудобной так называемому коллективному Западу. Мне их ценности не нужны. Икс в паспорте приводит меня в непонятку, скажем так. Люблю Нью-Йорк и Венецию, но жить там — это совсем другое. То, что там происходит, глубоко против природы»

ПРО ПАТРИОТИЗМ

«В нашей стране идет объединение. Довольно мощное. Читаю разные каналы, вижусь с людьми. Простой народ, не облеченный элитарными навыками, объединен. Кто такое патриот? Тот, кто любит мать — Родину — и делает все, чтобы ей было хорошо, лучше, краше, наряднее. Заботится. Он любит Родину инстинктивно».

ПРО БАБУШКУ С КРАСНЫМ ФЛАГОМ

«Это величайшая история, которую я увидел. Величие человеческого духа, красоты и воли! Когда они (солдаты ВСУ) наступили на красный флаг, она отдала им пакет с продуктами. Величие этой бабушки меня пригвоздило. Величие, понимаете? Нету слов»