82-летний Эммануил Виторган в белых плавках довел народ до истерики

Эммануил Виторган c супругой Ириной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эммануил Виторган вместе с женой Ириной Млодик и маленькими дочками Кларой и Этель в начале мая улетел в Турцию. 82-летний народный артист России показал свой роскошный отдых на курорте. Многодетный отец рассекает в белых плавках в бассейне.

Эммануил Виторган довел народ до истерики внешним видом. Актер показал себя в плавках на отдыхе в Турции. Артист находится в отличной форме. Фолловеры словно с ума посходили - оставляют в адрес кумира десятки восхищенных сообщений.

На бортике у бассейна можно заметить и жену артиста Ирину Млодик в купальнике. К слову, именно она сделала официальное заявление об отъезде из России с детьми Кларой и Этель.

Млодик поспешила заверить поклонников, что они отправились в отпуск и планируют скоро вернуться на Родину. "Отдыхаем! Поехали с детками погреться! Вот времена настали…" - вздохнула женщина.

Ранее Виторган столкнулся с атакой злопыхателей. Те стали обвинять актера чуть ли не "в предательстве Родины", когда он улетел в Юрмалу. Некоторые называли его "эмигрантом". Оскорбленный актер заявлял, что не собирался покидать Россию. Он даже поведал о том, с какими трудностями прилетел домой из Латвии. "Не буду рассказывать, как это было непросто. Воздушное сообщение было закрыто и нам пришлось возвращаться в Россию, пересекая границы на автомобиле и пешком, между прочим с маленькими детьми, неся в руках тяжелые чемоданы", - делился артист.