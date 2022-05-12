Минобороны России: украинские националисты стали похищать жителей Харьковской области

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Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать многочисленные вопиющие факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям.

- Украинские вооруженные формирования продолжают использовать объекты медицинской инфраструктуры для оборудования в них опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения, - заявил СМИ на прошедшем брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев и привел ряд примеров:

- «В Боровском Луганской Народной Республики в здании поликлиники на улице Красная размещены раненые боевики украинских националистических формирований. Гражданских лиц, в том числе тяжелобольных, под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение, а на всех подступах к поликлинике подразделениями ВСУ развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки».

- «В Лисичанске Луганской Народной Республики в зданиях детской больницы на улице 40 лет Победы и медицинского колледжа на улице Черновая оборудован опорный пункт ВСУ, а на прилегающей территории размещено тяжелое вооружение».

- «По достоверной информации в Харьковской области неонацисты совместно с сотрудниками службы безопасности Украины проводят карательные рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов, а также фактов передачи какой-либо информации российским военнослужащим и представителям народной милиции республик Донбасса. Всех подозреваемых арестовывают по статье «коллаборационизм» уголовного кодекса Украины и увозят в неизвестном направлении».

Представитель Минобороны России подчеркнул, что такие преступные действия киевских властей направлены на запугивание граждан Украины в попытке скрыть сложившуюся «катастрофическую ситуацию в стране, вызванную деструктивной политикой официального Киева, и свидетельствуют о полном безразличии к судьбам миллионов украинцев».

- Эти и другие подобные факты, грубых нарушений норм международного гуманитарного права, несмотря на наши неоднократные заявления, до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), - отметил Мизинцев.

Он также предложил международным организациям, и, в первую очередь, Всемирной организации здравоохранения «оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования ВСУ объектов медицинской инфраструктуры в военных целях».

ВНИМАНИЕ!

Ежедневно с 10:00 (мск) российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России. Кроме того, Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть дополнительные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц как в Россию, так и в районы, подконтрольные киевским властям, а также на территории других иностранных государств. На всех, согласованных с украинской стороной маршрутах, Вооруженные Силы России совместно с формированиями Донецкой и Луганской народных республик неукоснительно соблюдают «режим тишины».

Также Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения судов в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили.

Детальная информация о порядке функционирования морского гуманитарного коридора ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках.

Киевские власти, по-прежнему, всячески уклоняются от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в район сбора.

Информация о функционировании гуманитарных коридоров ежедневно доводится официальному Киеву, ООН, ОБСЕ, Международному Комитету Красного Креста и публикуется в бюллетене Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «За прошедшие сутки на «горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации украинских граждан поступило 102 обращения с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 755 455 таких обращений. За этими цифрами стоят судьбы конкретных людей, жизни их родных и близких из 2 135 населенных пунктов Украины».

- «Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 19 575 человек, в том числе 4 006 детей. Всего с начала специальной военной операции – уже 1 237 256 человек, из которых 215 583 ребенка. Государственную границу Российской Федерации пересекли 165 876 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе – 7 810 за прошедшие сутки».

- «В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат».

- «В семи портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса, Южный и Мариуполь) остаются заблокированными 75 иностранных судов из 17 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море».

- «На пунктах сбора подготовлено свыше 23 тыс. тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов, включая детское питание.

На освобожденных территориях российскими Вооруженными Силами и воинскими формированиями Донецкой и Луганской народных республик создаются все необходимые условия для мирной и безопасной жизни, оказывается всесторонняя помощь населению, в том числе обеспечивается беспрепятственный доступ к любой гуманитарной помощи».

- «Начиная с 2 марта 2022 г., Российской Федерацией на Украину уже доставлено 19 126,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 998 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки шесть – в Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передано 260,5 тонны гуманитарной помощи».