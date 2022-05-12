Пустая студия и разобранные декорации: что происходит с шоу "Вечерний Ургант"

Первый канал пока не спешит подтверждать закрытие популярного вечернего шоу. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Слухи о том, что популярное шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале могут закрыть, ходили с конца февраля. Мол, позиция ведущего по спецоперации на Украине слишком уж отличается от повестки федерального телеканала. Впрочем, на Первом эти домыслы не подтверждали, объясняя логику просто: идет спецоперация, сейчас не время для развлекательного контента. Поэтому "Вечерний Ургант" пока на паузе.

Однако, вечером 12 мая в Сети появились фото павильонов с разобранными декорациями. Как утверждают анонимные источники, это - все, что осталось от некогда рейтинговой программы. Студию, из которой Иван Ургант 10 лет выходил в эфир, разбирают и вывозят из "Останкино". А карьере телеведущего пришел конец.

Пока Первый канал молчит, подтвердить информацию поспешила Ксения Собчак.

- Урганта закрыли. Очень жаль. Была лучшая программа на ТВ. Ваня - люблю, лучи поддержки, - написала Собчак в своем блоге.

Однако, никаких официальных подтверждений все еще нет. Сайт kp.ru обратился за комментарием в дирекцию общественных связей Первого, но там ответили категорично: "Собачья чушь!". Сам Иван Ургант трубку не берет, и, как оповещает автоответчик, оставить сообщение абоненту нельзя - его голосовой почтовый ящик переполнен.

Между тем, сегодня для шоумена явно не самый удачный день. Как выяснилось чуть раньше, в Санкт-Петербурге отказались от участия Ивана Урганта в масштабном празднике для выпускников "Алые паруса". Более 10 лет ведущий приезжал в родной город, чтобы провести фестиваль. Его партнерши по сцене могли меняться, но сам Ургант - никогда.

- Ивана в этом году точно не будет на "Алых парусах''. Власти города не согласовали его в этот раз. Сейчас ведутся переговоры с другой звездой, и есть уже один ведущий на примете. Имя пока разглашать не будем, - сообщил "КП-Петербург" источник в Смольном.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Первый канал резко ответил на слухи о закрытии "Вечернего Урганта"

Новость, появившаяся вечером 12 мая на бескрайних просторах Телеграма, взбаламутила всех поклонников шоу "Вечерний Ургант". Анонимные источники сообщили, что популярную программу официально закрыли, а для пущей убедительности опубликовали пару снимков с грудой сваленных железяк и лампами-софитами: так, мол, сейчас в "Останкино" - студию "Вечернего Урганта" разбирают и вывозят, карьере ведущего настал конец (подробности)