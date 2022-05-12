Актер Бен Уишоу: «Лимонов пугал меня и завораживал, восхищал и вызывал отвращение. Он был против ВСЕГО!»

Актер Бен Уишоу сыграет Эдуарда Лимонова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

17 мая открывается юбилейный, 75-й Каннский кинофестиваль. Кирилл Серебренников представит в конкурсе свою новую картину «Жена Чайковского». А еще покажет на кинорынке несколько сцен из следующей, которая будет называться «Лимонов. Баллада об Эдичке».

В ее основе - книга французского писателя Эмманюэля Каррера, которая вышла в 2011 году. Сам Эдуард Лимонов (1943-2020) внимательно ее прочитал, и на публике высказывался о ней нейтрально. Но, по словам Каррера, был страшно доволен ее появлением, при том, что со многими оценками автора не был согласен. «Ему интересно не столько писать книги, сколько самому быть героем романа. Так что он мне благодарен... Да, он сказал мне, что если бы он пришел к власти, такие, как я, были бы в ГУЛАГе. Это была полушутка. Для него я — буржуазный интеллектуал, таких людей он презирает» - говорил Каррер.

Бюджет фильма Серебренникова - около 10 миллионов евро. «Лимонов» должен быть готов к весне следующего года - вполне вероятно, что он тоже попадет в конкурс Каннского кинофестиваля. Лимонова сыграет британский актер Бен Уишоу. Жену Лимонова, Елену - Виктория Мирошниченко («Дылда»).

Это будет первый англоязычный фильм Серебренникова. Половина его уже снята в России. Остаток - в том числе сцены, действие которых разворачивается в 80-е годы в Нью-Йорке - будет снят в Европе. Действие охватит период жизни Лимонова, начиная с его молодости и примерно до 2004 года.

В интервью американскому изданию Variety Серебренников рассказал о работе над картиной. Приводим несколько цитат.

- Я прочитал книгу [Каррера] с некоторым опозданием, только после того, как получил от продюсеров сценарий, написанный Павлом Павликовским и Беном Хопкинсом. Лимонов - часть моей жизни. Я рос на юге России в то время, когда начиналась перестройка. Он в тот момент был одним из людей, по-настоящему важных для молодого поколения. Он был чем-то вроде авангардной рок-звезды. Для молодежи нормально быть против, и всем молодым людям, которые не хотели быть частью истеблишмента или работать на систему, Лимонов показывал пример - как это сделать. Его газета «Лимонка» и его Национал-большевистская партия (запрещена в РФ. - Ред.) стали в своем роде эквивалентом рок-клуба для думающих молодых людей, которые не хотели быть частью новой политической элиты России.

Режиссер Кирилл Серебренников. Фото: Борис КУДРЯВОВ

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- Для Эдички нужен был блистательный актер, и Бен Уишоу полностью подходит под это определение. Он прочитал его книги, посмотрел миллион интервью с ним, но, кроме того, подобрался к Эдичке инстинктивно, как животное. Это у него не из головы, а откуда-то из нутра идет. Он как собака, которая несется по следу. Просто невероятно, как перед камерами он становится Эдичкой. Это то, что под силу только великим актерам.

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- [О том, почему фильм будет снят на английском]. Эта книга была написана для западных читателей, и фильм тоже должен быть рассчитан на широкую аудиторию. Английский предоставляет новую оптику для того, чтобы показать Эдичку. Некое отстранение. Книга Каррера, наверное, дает возможность читателям лучше понять, что такое Россия и что в ней происходит.

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А вот что рассказал Variety исполнитель главной роли Бен Уишоу. Он известен широкой публике прежде всего по фильмам «Парфюмер», «Облачный атлас» и по роли Q в последних фильмах о Джеймсе Бонде (именно его персонаж снабжал агента 007 полезными гаджетами). Но в его фильмографии - множество других, никак не менее интересных работ, в том числе в фильмах «Меня там нет», «Яркая звезда», «Возвращение в Брайдсхед», «Буря», «Девушка из Дании»… Один из последних проектов с его участием - сериал «Будет больно», где он играет врача-акушера из лондонской больницы.

- Когда мне прислали сценарий, а это было в 2020 году, в разгар пандемии, он буквально сшиб меня с ног. Герой, Эдуард Лимонов, меня ошеломил. Все, что с ним связано, настолько резко и радикально! В каждой ситуации, в которой он оказывался, он брал несозвучную ноту. Кажется, что он мог существовать, только будучи в оппозиции к тому, что видел перед собой. Он был против ВСЕГО. Он пугал меня, он восхищал меня, он вызывал во мне отвращение и он меня завораживал.

= Работа с Кириллом - это одно из великих событий в моей карьере. Не могу дождаться, когда мы возобновим работу. Он очень глубокий человек, прекрасный сумасшедший мечтатель, очень остроумный, очень мудрый, очень хороший. И по-настоящему великий художник.

- Как многие, я долго был очарован Россией, и, как многие, я был влюблен в русскую литературу, с того момента, как в 18 лет друг посоветовал мне прочитать «Преступление и наказание». Так что я был просто потрясен, [когда начал работать в стране], ощутил настоящую страну, а не ту, которая существовала только в моем воображении.