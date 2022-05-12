Европейские общественники поддержали предложение «Единой России» о развитии двустороннего диалога

Позицию «Единой России» поддержали общественные организации из Германии, Франции, Сербии, Болгарии и других стран, о чем стало известно во время видеоконференции с заместителем председателя комиссии Генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андреем Климовым.

ОБНОВИТЬ ОТНОШЕНИЯ

«В обращении мы высказали своё видение происходящего в связи с нынешним глобальным политическим кризисом, а также подтвердили свою приверженность тем принципам, на которых, на наш взгляд, можно сначала восстановить, а потом и укрепить мир, безопасность и сотрудничество в Европе», — сообщил политик.

Член координационного совета российских соотечественников из Франции, президент ассоциации «Франция-Урал» Дмитрий Де Кошко рассказал, что даже многие во Франции не понимают реальной ситуации, в которой находится Россия.

«Они считают, что военные действия были «якобы начаты Россией», потому что все наши СМИ не говорили ни о бомбежках, ни о том, что происходило в этих течение 8 лет в ДНР. О планах, которые были, возможно, ловушкой со стороны НАТО. Но сегодня по интенсивности сражения на территории Украины видно, что эта война готовилась. И готовилась на совершенно другом уровне, а не только на Украине и украинцами», — сказал он.

Глава фракции «Альтернатива для Германии» в ландтаге Баварии Ульрих Зингер подчеркнул, что мир в Европе возможен только с Россией. В экономическом плане санкции не помогли, Россия не будет сильно страдать, отмечает политик. Россия сможет продавать газ в другие страны.

Андрей Климов поддержал представителя из Баварии.

«У России и Германии очень много связей. Но не надо забывать, что Россия сегодня включена примерно в 34% всех мирохозяйственных связей Земли. То есть, если вообразить, что завтра Россия отключается от всего, примерно 100 стран окажутся в хаосе. Я не говорю про Китай и Индию, у них своя подушка безопасности. Но люди, которые сейчас ведут эту работу, разрушают весь миропорядок. Они борются не с Россией, а со своим народом, страной и всем миропорядком», — пояснил Андрей Климов.

Ульрих Зингер добавил, что Германия может вернуться на мирный путь и обновить отношения с Россией.

«В ИНТЕРЕСАХ ВСЕХ ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАН»

Секретарь болгарского национального движения «Русофилы» Кристина Иванова рассказала об инициативе основать международное русофильское движение, над которым в настоящее время работает ее организация.

«К сожалению, наши СМИ сегодня находятся в руках наших политических врагов, фашистов-русофобов. Но мы надеемся, что наша инициатива в скором времени будет реализована и превратится еще в один фронт в борьбе против современного фашизма», — заявила общественник.

«Глобальный русский мир — это ведь не только Москва и Россия, — поддержал инициативу зампредседателя комиссии Генсовета «Единой России». Вы все могли бы принять участие в этом движении. У нас нет цели бороться с Америкой и Европейским союзом, мы должны бороться за что-то — за равенство наций, языков, симфонию культуры, уважение суверенных прав каждой страны. Если такое движение русофилов будет, нам всем будет проще добиваться мира, безопасности и сотрудничества в Европе».

Активную поддержку России высказали в ходе видеоконференции и представители общественных организаций Сербии.

«Даже если бы речь шла не об этой стране, мы бы точно также заступались, потому что заступаемся за правду и истину. Считаю, что большая угроза для российского суверенитета существует. И то, что вы решили остановить движение НАТО — в интересах не только России, а всех цивилизованных стран», — подчеркнул лидер Всемирного объединения сербской диаспоры Драгон Станоевич.

Он рассказал, что сам жил на Украине 25 лет и видел, что происходило в 2014 году. «Украина сейчас всё время требует оружия, всё время обращается к европейским политикам. А люди голодают, им нужны лекарства. Но американцам это неинтересно. Им нужно именно руками украинской армии и власти воевать против России. И неважно, что от этого страдает украинский народ», — сказал он.

СЕРБИЯ – ЕДИНСТВЕННАЯ НЕЙТРАЛЬНАЯ В ЕВРОПЕ

В свою очередь советник Министерства иностранных дел Сербии Владимир Кршлянин поблагодарил «Единую Россию» за те усилия, которая она прилагает, чтобы «разговаривать с европейской общественностью о правде и справедливости, о мире и сотрудничестве».

«Сербия единственная страна в Европе, которая не собирается вводить никакие санкции против России. Мы пытается сохранить возможность диалога и сотрудничества. С Россией у нас общие духовно-нравственные ценности, восемь столетий настоящего братства и единства. Хочу выразить не только солидарность, но и ожидание разработки нашего общего российского-сербского плана сотрудничества в будущем», — подытожил он.

В ответ Андрей Климов заметил, что Сербия — единственная подлинно нейтральная страна в Европе.

«Думаю, мы сделаем все возможное, чтобы максимально использовать эту политическую европейскую гавань для восстановления мира, добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества в европейском пространстве», — прокомментировал он.

В заключении Андрей Климов напомнил, что Россия не воюет с Украиной или с украинским народом.

«Мы занимаемся демилитаризацией: уничтожаем военную инфраструктуру, направленную против России. Даже американцы сегодня публично признают, что они восемь лет готовили украинскую армию воевать с Россией. Не все знают, что армия, которая была готова напасть на Россию в феврале этого года, украинская, вместе с наёмниками, вооружённая НАТО, превосходила армию Гудериана 22 июня 1941 года и превосходила по численности нынешние сухопутные силы всей Франции и Германии. И поэтому нам сегодня необходимо разоружить армию, арестовать наёмников и передать их суду», — резюмировал российский политик.