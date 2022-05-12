Первый канал резко ответил на слухи о закрытии "Вечернего Урганта"

Иван Ургант во время записи выпуска телешоу. Фото: Александр ГЛУЗ

Новость, появившаяся вечером 12 мая на бескрайних просторах Телеграма, взбаламутила всех поклонников шоу "Вечерний Ургант". Анонимные источники сообщили, что популярную программу официально закрыли, а для пущей убедительности опубликовали пару снимков с грудой сваленных железяк и лампами-софитами: так, мол, сейчас в "Останкино" - студию "Вечернего Урганта" разбирают и вывозят, карьере ведущего настал конец.

На самих карточках узнать интерьеры невозможно: таких атрибутов пруд пруди в любом съемочном павильоне. Но подтвердить информацию поспешила Ксения Собчак, у которой на Первом, вроде как, своя программа, плюс прямое знакомство с руководством.

- Урганта закрыли. Очень жаль. Была лучшая программа на ТВ. Ваня - люблю, лучи поддержки, - написала Собчак в своем блоге.

А вот Первый канал на слухи о конце шоу отреагировал резко и однозначно.

- Собачья чушь! - сообщили в пресс-службе, уточнив, что это - официальный комментарий.

Между тем, в этом году "Вечерний Ургант", который, как и большинство развлекательных шоу из-за спецоперации на Украине поставили на паузу, отметил внушительный юбилей - 10 лет в эфире. Ради такого повода временно пропавший из соцсетей Иван Ургант даже сделал короткую публикацию.

- 44/10, - написал шоумен в блоге 16 апреля, имея ввиду, что день рождения с любимой программой у них в один день, только с разницей в три десятка лет.