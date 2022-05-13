Герои спецоперации «Z»: сержант Месяцев жестко проводил диверсантов с блокпоста

Фото: Александр КОЦ

Минобороны России продолжает знакомить читателей «Комсомолки» с наградными листами на героев спецоперации «Z». В бою им помогает боевая выучка, которую они получили на полигонах.

«Стреляй редко, да метко, штыком коли крепко», - любил повторять солдатам легендарный русский полководец Александр Суворов. А еще говорил, что «Одна минута решает исход баталии, один час — успех кампании, а один день — судьбу империи».

Великий военный теоретик не проиграл ни одного сражения, а к своим солдатам обращался по именам и помнил все их подвиги.

ВОССТАНОВИЛ В БОЮ ПОВРЕЖДЕННУЮ РАДИОСТАНЦИЮ

Младший сержант Иван Пастухов

Фото: Министерство обороны РФ

«Начальник радиостанции младший сержант Иван Пастухов в период проведения специальной военной операции в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах командования. В районе одного из населенных пунктов колонна передового пункта управления, связь в которой обеспечивал младший сержант Пастухов, вступила в неравный бой с вооруженными формированиями украинских националистов. Нападение боевиков сопровождалось артиллерийской и минометной поддержкой. В ходе очередного минометного удара радиостанция получила повреждения от разорвавшегося снаряда, вследствие чего была выведена из строя, а младший сержант Пастухов получил осколочные ранения. Понимая, что потеря связи внутри колонны лишает командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, Иван, самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, приступил к восстановлению поврежденной радиостанции под плотным огнем националистов. Благодаря мужественным действиям младшего сержанта Ивана Пастухова нарушенная связь была восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями в обороне позиций российских подразделений и отразить атаку противника».

ПРОВЕЛ МОТОСТРЕЛКОВ ЧЕРЕЗ МИННОЕ ПОЛЕ

Подполковник Александр Никифоров

Фото: Министерство обороны РФ

Командир инженерно-саперного батальона подполковник Александр Никифоров в ходе наступательных действий, действуя в составе колонны мотострелковых подразделений, осуществлял инженерную разведку маршрута следования. Находясь под интенсивным минометным огнем со стороны противника, Александр Никифоров вместе со своим подразделением в кратчайшие сроки возвел мостовой переход через реку, что позволило оперативно перебросить на другой берег подразделения и продолжить вытеснение противника с занимаемых позиций.

Продвигаясь далее вглубь обороны противника, российские инженеры обнаружили на подступах к населенному пункту, подконтрольного украинским боевикам, минное поле.

Подчиненные подполковника Никифорова, используя штатные устройства разминирования, в кратчайшие сроки проделали проходы в минном поле, что позволило вести рейдовые действия группам специального назначения и преодолеть оборонительный рубеж.

Мужественные и самоотверженные действия подполковника Александра Никифорова, а также высочайший профессионализм его подчиненных позволили, не снижая темпов, продолжать наступление российских войск и успешно выполнить поставленные задачи».

ОТБИЛ НАПАДЕНИЕ ДИВЕРСАНТОВ НА БЛОКПОСТ

Сержант Иван Месяцев

Фото: Министерство обороны РФ

«Командир отделения мотострелковой роты сержант Иван Месяцев выполнял обязанности на блокпосту, расположенном на подступах к одному из населенных пунктов, освобожденных от вооруженных формирований украинских националистов.

В темное время суток, диверсионно-разведывательная группа из числа неонацистов предприняла попытку прорваться в населенный пункт и атаковала находящихся на блокпосту российских военнослужащих.

Вызвав по средствам связи подкрепление, Иван вместе с подчиненными вступил в бой с превосходящими силами противника. В ходе боестолкновений Иван Месяцев прицельным огнем уничтожил БМП противника и более 5 националистов.

Столкнувшись с решительным отпором, националисты перешли в позиционную атаку.

Своевременно прибывшее на блокпост подкрепление из числа российских военнослужащих нанесло контрудар по боевикам, в результате чего группа украинских националистов была полностью ликвидирована. Мужественные и самоотверженные действия сержанта Ивана Месяцева позволили сдержать натиск наступающего противника и не допустить его проникновения в населенный пункт».