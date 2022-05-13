Три лживых заявления: бывший муж разоблачил вранье Ольги Бузовой

Без острых вопросов от Собчак, как водится, не обошлось

Дмитрий Тарасов, который с окончанием футбольной карьеры для публики стал просто "бывшим мужем Бузовой", решился на интервью Ксении Собчак. Спортсмен не только показал свой дом (вплоть до спален), троих детей и жену (тоже третью), но и заставил телеведущую играть на настоящем футбольном поле. Как отметили зрители, Тарасов продолжил череду косноязычных гостей, впрочем, его ораторские навыки народ оценил куда выше, чем у предыдущей гостьи Елены Ваенги.

Без острых вопросов от Собчак, как водится, не обошлось.

ОБ ОЛЬГЕ БУЗОВОЙ

- Все тусовки в моей жизни появились тогда, когда я Олей познакомился, - с первых минут признался футболист. - Я только вышел из первого брака, мне хотелось тусоваться. Мои родители не очень одобряли мой брак с Ольгой Бузовой. На эту тему я всегда советовался с отцом. Но он мудро отвечал: "Ты сам разберешься". Отец воспринимал меня как спортсмена, и ему не нравилась вся эта шумиха, весь этот шоу-бизнес вокруг. Но он ничего не запрещал, говорил, что я сам научусь на своих ошибках.

О ВРАНЬЕ БУЗОВОЙ

- Меня раздражают ее лживые заявления. Недавно, например, на одной из премий она со сцены сказала, что долго подбирала слова для нашей первой встречи. Но это неправда: мы с ней уже виделись. Вторая ложь - что я бил ее, она вызывала полицию. Но если вызывала полицию, наверное, должно быть какое-то заявление? Не хочу ничего доказывать. И самое главное, что она везде твердит, будто я целый год в браке изменял ей с Настей. У нас с Олей был последний проблемный месяц в отношениях, и только тогда я впервые увидел Настю в общей компании.

О ДРАКЕ ЗА БУЗОВУ

- Однажды, когда мы с Олей еще жили на Якиманке в съемной квартире, меня искал участковый. Но это произошло не потому, что я ее ударил - такого не было никогда. Просто в ближайшем ресторане у меня случилась драка: соседняя компания оскорбила Ольгу, я за нее вступился, и на меня написали заявление.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С ЖЕНОЙ АНАСТАСИЕЙ КОСТЕНКО

- Я ей верю на 100 процентов, у меня с ней даже нет брачного договора, в отличие от Бузовой. С Олей отношения сразу складывались по принципу: ты - мне, я - тебе. Она захотела свадьбу, тогда я предложил брачный договор.

Я с детства представлял, что у меня будет дом, собака, много детей. Жена будет младше и не из Москвы. Папа так говорил: "Жену нужно из деревни". Я никогда не спрашивал, почему, но у меня это отложилось. Так и вышло, Настя не из Москвы. Когда я с ней познакомился, мне захотелось спокойствия, я перестал тратить деньги направо-налево. Она правильно меня направляет.

О ДЕНЬГАХ

- За свою карьеру я не заработал 20 млн евро, как писали. Лучший контракт был с "Локомотивом": от 1,5 до 2,2 млн евро за сезон. У меня есть загородный дом, пятикомнатная квартира в Москве, еще одну мы купили и ждем сдачи дома. Есть квартира, которую я купил сестре, две квартиры достались мне в наследство. Были три иномарки, сейчас их нет.

Содержание особняка стоит от 150 до 200 тысяч в месяц. Зарплата няни - около 100 тысяч. Алименты старшей дочери - 50 тысяч. Сейчас я думаю, что если можно было бы вернуть время назад, я бы распоряжался деньгами по-другому. Теперь мы тратим меньше, весь семейный бюджет контролирует Настя. Моя жена не транжира, она не выпрашивает у меня дорогие подарки. Я ей полностью доверяю, но заначки у мужика всегда должна быть. Я храню наличные дома, даже Настя не знает, где.

О САМОМ БОЛЬШОМ РАЗОЧАРОВАНИИ В ЖИЗНИ

- Безусловно, это потеря отца. Он очень хотел, чтобы фамилия Тарасов продолжалась. И буквально месяц не дожил до появления внука от моей сестры: у нее, также как и у меня, трое детей - две девочки и мальчик, но у них другая фамилия. Поэтому сына я назвал в честь отца Алексеем.