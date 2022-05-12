Ивана Урганта подловили в Европе после новой шумихи с шоу "Вечерний Ургант"

Иван Ургант. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак навела суету, заявив о закрытии шоу "Вечерний Ургант". Жена Константина Богомолова обратилась к ведущему передачи Ивану Урганту со словами поддержки. После поднявшейся шумихи слово взял Первый канал, представители которого резко высказались об очередной утке. Меж тем сам Ургант был замечен в Финляндии.

Ивана Урганта подловили на заправке в Финляндии. Телеведущего сняли на трассе Хельсинки - Хамина. Как передает телеграм-канал РБК, 44-летний шоумен направлялся в сторону российской границы.

Данное сообщение появилось в тот момент, когда Ксения Собчак в очередной раз объявила: "Урганта закрыли. Очень жаль. Ваня, люблю. Лучи поддержки".

Сообщение жены Константина Богомолова подхватили все кому не лень. В итоге пресс-службе Первого канала пришлось резко опровергать очередные слухи: "Собачья чушь!".

К слову, пока неизвестно, когда "Вечерний Ургант" вновь появится на телеэкранах. Сам Иван хранит молчание. Он лишь однажды выступил с заявлением. "Я, конечно, как вы понимаете, все глупости, написанные и сказанные про себя, комментировать не собираюсь..." - сообщал телеведущий.