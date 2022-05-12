Вместо стадионов - больничные палаты: Лариса Долина, Григорий Лепс и другие звезды выступили в Донбассе

Звезды "Русского радио" в центре Луганска. Фото: пресс-служба Русской медиагруппы

Донбасс не сильно избалован вниманием российских эстрадных звезд. Тех, кто дает концерты в ДНР и ЛНР, можно пересчитать по пальцам. Тем более если делают они это в разгар кровопролитных боев. Так в Луганске высадился десант звезд «Русского радио» - Лариса Долина, Дмитрий Дюжев, группа «Земляне». Причем, выступали артисты не на стадионах, а в прямо республиканской больнице. Повод - очевидный. Даже сразу два - День Победы и День свободы, который республика отмечает 12 мая.

- А это вам не Олимпийский и даже не Театральная площадь - это больница - где лежат наши раненые героические парни, которых выхаживают не менее героические врачи и медсестры. К тем, кто не смог прийти в зал, музыканты зашли в палаты пожелать выздоровления и сказать спасибо. Мне кажется, что это действительно круто, - написал в своем Телеграм-канале посол Луганской республики в России Родион Мирошник.

В концерте приняли участие Елена Север, ЮрКисс, он, кстати, был и ведущим, Григорий Лепс, группа «Земляне», Маша Вебер, IVAN, Роман Архипов, группа «Русские», группа СПб!.

Выступление Григория Лепса. Фото: пресс-служба Русской медиагруппы

- Мы были первыми и последними, кто посетил в 2014 году Донецк и Луганск и подарил людям веру в лучшее и поддержку, - говорит владелец Русской медиагруппы Владимир Киселёв. - И вот история развивается по спирали, и вновь мы первые оказываемся в Луганске, чтобы поддержать наших военных, поддержать всех, кто так ждал мира на этих землях. Мы до последнего момента не разглашали, что планируется концерт, держали пальцы, чтобы все удалось – и вот граница осталась позади.

Такая секретность - не случайна. Это залог безопасности. Григорий Лепс, в интервью "КП" и вовсе заявил, что готов отправиться на передовую, но нельзя - опять же, потому что это опасно для окружающих.

- Не пускают, потому что там любое скопление людей – это уже опасно. Мне все равно. А людей можно погубить. Поэтому я приехал в Донецк выступить, и вечером успел приехать, слава Богу, в Луганск, - заявил артист в беседе со специальным корреспондентом "КП" Александром Коцем.

Поехали звезды, само собой, не с пустыми руками. Радиостанция вместе с артистами собрали для пациентов больницы и медиков гуманитарную помощь - одежду, предметы гигиены, а также расходные медицинские материалы.

- Мы постарались поддержать каждого пациента Луганской республиканской клинической больницы и каждого врача, служащего здесь. И были невероятно глубоко тронуты их теплым приёмом, - отметила певица, актриса и телеведущая, участница концерта Елена Север.

Автобус артистов у здания Луганской республиканской клинической больницы. Фото: пресс-служба Русской медиагруппы

- От артистов в огромной степени зависит общественное мнение. Для нас главная миссия – поддержать тех, кто сейчас особенно нуждается в этом. Своим примером показать, как важно быть сегодня со своей страной и со своим народом, - подчеркнули солисты группы «Земляне».