Военная спецоперация на Украине 13 мая 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 мая 2022 года.

Воздушно-космические силы России поразили 45 районов сосредоточения Вооруженных сил Украины и хранилище топлива для украинской военной техники. Кроме того, силы российской авиации поразили четыре склада боеприпасов, радиолокационную станцию производства США и уничтожили более 170 националистов. Также ВС России вывели из строя 41 единицу военной техники, уничтожили пять беспилотников и десять реактивных снарядов РСЗО "Смерч".

Постпред России в Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что визитной карточкой Киева стало намеренное разрушение гражданских объектов. По его словам, подобный "бесчеловечный метод ведения вооруженных действий ставит под угрозу жизнь детей, лишает их права на образование и разрушает образовательную инфраструктуру Украины".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сделала все возможное, чтобы избежать проведения специальной военной операции на Украине, однако на инициативу России решать сложившиеся проблемы мирным путем через диалог никто не откликнулся. С нами не захотели разговаривать, констатировал пресс-секретарь российского лидера.