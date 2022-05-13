Австралийские эксперты обнаружили канцерогенные солнцезащитные кремы

В Австралии срочно изымают из продажи опасные солнцезащитные средства. Фото: Shutterstock

В Австралии отозвали 10 партий солнцезащитных кремов. Такое решение принял Австралийский регулятор в области медицины (TGA, The Therapeutic Goods Administration). Напомним, что Австралия - чуть ли не единственное государство, где солнцезащитные средства отнесены к медицинским и, соответственно, проходят серьезный контроль.

Причина столь жесткого решения – недостаточная защита и (внимание!) повышенное содержание бензола, потенциально канцерогенного вещества в составе кремов. Такая косметика не только не спасает, но даже наоборот - может навредить.

Некоторые их этих средств могут оказаться и в России. Часто самыми непредсказуемыми путями: кто-то купил там, и привез, не говоря уже о том, что в небольших палатках в глубинке могут торговать чем угодно. Перед началом курортного сезона публикуем полный список потенциально опасных мазей - проверьте, не оказалось ли у вас в косметичке каких-то из них.

КТО В ЧЁРНОМ СПИСКЕ?

Это десять средств от пяти брендов - Cancer Council, Nivea, Bondi Sands, 2XP и Baby Bum. При этом отзыву подлежат - обратите внимание – не все продукты этих марок, а только следующие партии:

Солнцезащитный и увлажняющий лосьон NIVEA Sun Protect & Moisture SPF30, 200 мл. Номер партии 12640440-BN.

Роликовый крем NIVEA Sun Protect & Moisture SPF50, 65 мл. Партия 12669940BN.

Солнцезащитный крем для чувствительной кожи Cancer Council Sensitive SPF50, 110 мл. Номер партии11031787.

Крем Cancer Council Sensitive SPF50, 200 мл. Партия 1099751.

Лосьон-спрей «Кокосовый пляж» Bondi Sands SPF 50, 200мл. Партия 104263.

Лосьон Bondi Sands SPF 50, 200мл. Партия 1104743.

Жидкий крем «Кокосовый пляж» Bondi Sands SPF 50, 200мл. Партия 1104264.

Минеральный лосьон Baby Bum SPF50, 88 мл. Партия N1118B.

Лосьон Baby Bum SPF50, 88 мл. Номер партии N1118C.

Солнцезащитный крем-автозагар 2XP SPF50, 70 мл. Партия номер 1102889.

Кстати, годом ранее, в 2021-м, TGA опубликовала информацию об отзыве ещё нескольких солнцезащитных средств:

Солнцезащитный аэрозоль Neutrogena Ultra Sheer Body Mist Sunscreen Spray SPF 50.

Аэрозольный солнцезащитный крем Banana Boat' Sunscreen Spray SPF 50.

Упаковки отозванных косметических средств.

ЧТО МНЕ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ С ЭТОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ?

Не торопитесь выкидывать тюбик, если оказалось, что у вас дома завалялся крем с одним из перечисленных наименований. Сверьте номер партии, он указан на обратной стороне упаковки. Если вас «пронесло», пользуйтесь им спокойно дальше, проверьте только срок годности.

Если нет, у вас два варианта: выкинуть и забыть или же вернуть в то место, где приобрели, для возврата денег. Поскольку со вторым могут быть сложности, по сути остается первый вариант.

Всем, у кого есть опасения по поводу бензола и состояния кожи, рекомендуется обратиться к врачу.

TGA поясняет, что бензол, из-за которого разгорелся весь сыр-бор, это химическое вещество, которое может вызывать рак у людей «в зависимости от уровня и продолжительности воздействия на кожу».

Также уточняется, что бензол во всех вышеперечисленных средствах был невысокого содержания и не должен вызвать серьезных последствий для здоровья. Тем не менее, продукция была отозвана для обеспечения безопасности потребителей.

ЧТО ЕЩЁ ПОМОЖЕТ ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА

Австралия – лидер по солнечной радиации, по этой причине в стране самый высокий показатель смертности из-за рака кожи. Особенно из-за меланом.

Поэтому в стране столь высокие требования к солнцезащитным средствам. И никто лучше жителей этой страны не знает, что косметика с SPF не просто защищает кожу, но часто спасает жизнь.

А детей с самого раннего возраста учат девизу «Slip, slop, slap, seek, slide».

Это означает, что всегда, когда УФ-индекс поднимается выше 3-х (вы тоже можете сверять его в любой момент в приложениях для смартфонов, например, Apple-погода или Google-погода), нужно:

- slip-on - надеть защитную одежду, которая закрывает как можно больше кожи;

- slop on - нанести солнцезащитный крем с SPF 30 или выше;

- slap on - надеть шляпу, закрывающую лицо, шею и уши;

- sick – по максимуму находиться в тени;

- slide - закрыть глаза солнцезащитными очками.