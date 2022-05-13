"Без наркоза даже": Ксения Собчак решила рожать сама

Ксения Собчак Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак откровенно рассказала о своих родах. 18 ноября 2016 года у телеведущей появился на свет сын Платон.

"Никто не может понять, почему я решила ребенка рожать сама. Все говорили: «Что ты не делаешь кесарево?» Я говорю: «Слушайте, я хочу попробовать вообще это сделать без наркоза даже». «Ты сумасшедшая? Зачем? В 21-м веке!»", - поделилась Ксения Собчак сокровенным.

События пятилетней давности она вспомнила в связи с интервью у писателя Владимира Сорокина. "Он очень мало говорит в принципе… И вот, мы закончили интервью, и он говорит: «Можно я тоже вам задам один вопрос важный?» Мне великий писатель хочет задать какой-то важный вопрос! Я отвечаю: «Пожалуйста, конечно, вы что, Владимир!» И он говорит: «А вы можете мне рассказать, как вы рожали?»" - рассказала жена Константина Богомолова.

По ее признанию, она была настолько шокирована, что опешила. В итоге Ксения рассказала о своих родах. "Это - такая вещь, которая может быть в моей жизни один раз произойдет… И да, это ужасные мучения… Но это некий экспириенс. А я всегда за экспириенс",- отметила знаменитость.

Она также порассуждала об уходе из жизни. "Кто-то меня спрашивал: «Что бы вы сказали перед смертью?». Мечтаю умереть так, чтобы в собственной кровати сказать: «Спасибо! Мне было очень интересно!». Потому что этот интерес - мой главный двигатель в жизни... Мне нравится все пробовать, все переживать", - поделилась 40-летняя блондинка.