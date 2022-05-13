Британских старичков принялись избавлять от половой распущенности с помощью «дачных» презервативов

Начинается дачный сезон, а что такое дача? Это секс! Неожиданно, да? Особенно если речь идет о пенсионерах. Но то – в России. В Великобритании еще как ожиданно, и вообще – проблема: дедушки и бабушки активно занимаются сексом на даче без «резинки», из-за чего поголовно страдают нехорошими болезнями. Так, среди лиц 65 плюс случаи сифилиса за несколько лет возросли на 86%, а еще завелась какая-то супергонорея, мало известная посетителям российских поликлиник.

Опросы тоже говорят, что любимое занятие британских пенсионеров – именно секс. Так ответили 44% респондентов. Дальше идут другие забавы, как то встречи с семьей (43%), садоводство (32%) и прочие невинные дела. С этим понятно. А вот секс… что с этим делать? И надо ли? Организация Relate (пишут, что благотворительная), решила – надо. Пускать активность на самотек негоже, тем более, если это сексуальная активность. Решение? Презервативы с дачной тематикой! На этикетке – любимые сорта овощей. Рассада всякая. Баклажаны-гиганты. Внутри – резинка, которой так не хватает, если ты сажаешь картошку или разбиваешь парник. Что же я забыл? Дуги купил, пленку взял, тяпка на месте… А, презерватив!

Как тут забыть, если кондомы, замаскированные под пакетики с семенами, выставили прямо в садовых центрах, перемешав с этими самыми семенами. Спонтанная покупка! Не хочешь, а приобретешь. И да, все – биоразлагаемое. Помощь природе, ноль углеродного следа, а если обронишь, так не беда. Сольется с местностью.

Ладно, теперь серьезно (хотя куда серьезнее). Естественно, это рекламная акция, и все было задумано ради того, чтобы завируситься в соцсетях. И продавалось все это богатство только в одном садовом центре. И организация (пишут, что благотворительная), ранее уже представляла презервативы с изюминкой – только не для пенсионеров, для других категорий. Все так. Но в основе этой истории – важная вещь. Британские старички в самом деле оказались сексуально активными. Что, согласитесь, говорит как минимум об их состоянии здоровья. Если стреляет в спину, отваливаются руки, а каждое движение сопровождается одышкой, ну не будешь ты сексом заниматься. Хоть с резинкой, хоть без.

И сам собой возникает вопрос. Ладно, британскую статистику мы с вами только что постигли. А что в России?

Информации, прямо скажем, немного. Врачи тут на днях призывали пожилых не бросать секс. Говорят, полезно это очень. Если дело хорошее, чего к нему призывать-то? Оказывается, не все так просто.

Во-первых, сами российские врачи (те, что в поликлиниках) любят пугать страшилками старичков, мол, давление поднимется. Во-вторых, в нашем обществе сложился стереотип, что мужчина ладно, с ним понятно все, кобелем родился, таким и помрет, а вот женщине негоже. В результате опросы-то вроде тоже показывают высокие результаты: 53% пенсионеров говорят, что они еще как активны. Это формально выше британской цифры. Но на поверку это в основном данные по мужчинам, и «активный» в понимании опрошенного – один раз в месяц. И самое неприятное: исследования демонстрируют, что наши пенсионеры отказываются от секса не потому, что старенькими стали и больше не хочется. А по болезни.

Вот и выходит: пока британских пенсионеров спасают от супергонореи, наших бы кто от давления и глаукомы спас. Рассказ об английском чудачестве обещал быть потешным, а оказался поучительным.