«Ужасные мучения»: Собчак рассказала о своих родах

Ксения Собчак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пять лет назад Ксения Собчак стала мамой: у телеведущей появился сын Платон. В своем Telegram-канале журналистка вспомнила, как сложно ей дались роды. Ксения призналась, что многие знакомые отговаривали ее рожать самостоятельно, и удивлялись, когда она сообщала, что решила отказаться от кесарева сечения.

По словам Собчак, почти все ее подруги старались максимально оградить себя от болевых ощущений и рожали под наркозом либо делали кесарево сечение. Ксения же сразу заявила, что такой вариант ей не подходит. Она решила рожать самостоятельно, чтобы получить такой опыт хотя бы раз в жизни. Собчак рассказала, что ей было невыносимо больно. Зато эти впечатления она запомнила на всю жизнь.

- Никто не может понять, почему я решила ребенка рожать сама. Все говорили: ''Что ты не делаешь кесарево? '' Я говорю: ''Слушайте, я хочу попробовать вообще это сделать без наркоза даже''. ''Ты сумасшедшая? Зачем? В 21-м веке! '' Это — такая вещь, которая, может быть, в моей жизни один раз произойдет… И да, это ужасные мучения… Но это некий экспириенс! – считает Собчак.

Пять лет назад телеведущая родила сына Платона. Фото: соцсети.

Телеведущая вспомнила свой разговор о процессе деторождения с известным писателем Владимиром Сорокиным. Ксения брала у него интервью в качестве главного редактора журнала LOfficiel.

- Мы закончили интервью, и он говорит: "Можно я тоже вам задам один вопрос важный?". Мне великий писатель хочет задать какой-то важный вопрос! Я отвечаю: "Пожалуйста, конечно, вы что, Владимир!". И он говорит: "А вы можете мне рассказать, как вы рожали?", - сообщила Собчак.

Просьба Сорокина ее сильно озадачила, но она рассказала писателю о своих родах. А потом не удержалась и спросила, чем был вызван этот вопрос.

- Он говорит: «Ну, просто, это единственное, чему я в жизни завидую… Так как я не рожден женщиной, я никогда не смогу этого испытать. Это моя судьба как мужчины», - вспомнила Ксения.

Во втором браке с Константином Богомоловым у телеведущей и режиссера пока нет общих детей. Ксения не исключает, что снова решится стать мамой. У Константина Богомолова есть дочь Анна от предыдущего брака с актрисой Дарьей Мороз. Богомолов и Мороз были женаты с 2010 по 2018 годы.