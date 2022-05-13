Пока без рекордов: Сенат США заблокировал выделение Украине миллиардной помощи

Рэндал Пол – сторонник либертарианских взглядов. В Сенате США он представляет штат Кентукки Фото: REUTERS

Поступивший в американский Сенат законопроект о выделении Украине рекордной военной, гуманитарной и экономической помощи в объеме $40 миллиардов, заблокирован.

Против выступил сенатор-республиканец Рэнд Пол.

Он потребовал прописать в документе механизм надзора за деньгами и оружием, которые Вашингтон намерен предоставить Киеву.

- Вы не должны выбрасывать все деньги без какого-либо надзора. – сказал Пол. – И имея специального инспектора, мы сделали это в Афганистане, но это не остановило все хищения. А ведь речь идет о самой масштабной американской военной помощи за последние два десятилетия. Выделяемая сумма превышает расходы некоторых государств на оборону. Нам придется занимать.

Отдельно сенатор напомнил о катастрофической экономической ситуации в самой Америке, где растут госдолг и инфляция. Пол считает, что Вашингтон в таких условиях «просто не может позволить себе играть роль мирового жандарма.

Рэндал (Рэнд) Пол – сторонник либертарианских взглядов. В Сенате США он представляет штат Кентукки. Член Республиканской партии. По профессии – врач-офтальмолог. Он является первым в истории Штатов действующим сенатором, отец которого является членом Палаты представителей Конгресса.

Решение Пола приостановило рассмотрение законопроекта, уже одобренного Палатой представителей. И теперь ему предстоят процедуры согласования, иначе он не сможет быть вынесен на голосование в Сенате и уж тем более лечь на подпись Байдену. Все это может занять, как минимум, несколько дней.

В Белом доме уже отреагировали на демарш Пола: официальный представитель президентской администрации Дженнифер Псаки в свой последний рабочий день (Псаки с 13 мая больше не числится на госслужбе – Ред.) призвала Сенат как можно скорее проголосовать за выделение Украине помощи. Ранее об этом же просил и сам президент США, жаловавшийся, что иначе он будет вынужден приостановить всяческую помощь Киеву из-за полного истощения казны.