Итальянский автогигант внес знаменитого певца в черный список

Причиной столь жесткого решения легендарного итальянского автобренда в отношении канадского певца стало нарушение им своеобразного этического кодекса Фото: EAST NEWS

Ferrari запретил Джастину Биберу покупать свои автомобили.

Причиной столь жесткого решения легендарного итальянского автобренда в отношении канадского певца стало нарушение им своеобразного этического кодекса, которому должен соответствовать владелец машины по мнению компании-производителя.

Так, для Бибера плохую службы сослужила его экстремальная любовь к тюнингу, а также ситуация, произошедшая с певцом в 2016 году: тогда Бибер буквально бросил автомобиль у отеля в Беверли-Хиллз и смог отыскать лишь спустя три недели при помощи детективов.

Ferrari такого отношения к своим автомобилям не прощает. А еще изменение цвета машины, тюнинг и продажа с аукциона – все это сработало против певца.

– Короче говоря, к Ferrari нужно относиться хорошо, потому что неуважение к машине равносильно неуважению к истории легендарной компании. А популярность и деньги в банке не имеют значения, – подводит итог итальянская газета La Repubblica.

Теперь Джастин Бибер, продавший свой переделанный ярко-синий Ferrari 458 Italia с 20-дюймовыми колесами за $434 500, не сможет купить другой ни за какие деньги. По крайней мере – официально.