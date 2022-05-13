Признали последними: В Северной Корее зафиксирована эпидемия «неизвестной лихорадки»

Власти Северной Кореи впервые с начала пандемии признали наличие в стране случаев заболевания COVID-19

В КНДР зафиксирована вспышка лихорадки, причину которой врачи пока не смогли установить. Об этом сообщило информационное агентство «Ренхап» со ссылкой на северокорейские СМИ.

В связи с информационной закрытостью КНДР пока подробности эпидемии неизвестны, но по имеющейся информации болезнь затронула порядка 350 тысяч человек, что достаточно много для страны с населением около 25,7 миллиона человек. Данных о смертельных случаях в результате заболевания, а также о связи лихорадки с коронавирусом пока нет.

Несколько ранее власти Северной Кореи впервые с начала пандемии признали наличие в стране случаев заболевания COVID-19. До этого момента официальный Пхеньян утверждал, что коронавируса в стране нет, а закрытие границ страны в 2020 году позволило предотвратить занос инфекции.

Северокорейское государственное информационное агентство ЦТАК сообщило, что вспышка COVID-19 представляет собой чрезвычайный национальный инцидент и будут приняты меры по обеспечению максимально жестких карантинных мер в регионах, где выявлено заболевание.

Согласно опубликованным данным в КНДР, на данный момент COVID-19 заразились около 18 тысяч человек, а 6 случаев болезни закончились летально.

В связи с признанием наличия болезни в стране северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые появился на публике в маске.

Эксперты предполагают, что сделанные Пхеньяном заявления о COVID-19 могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здравоохранением в КНДР.