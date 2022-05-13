Не Маск, а Макс: Британский блогер попытался хотя бы формально стать самым богатым человеком в мире

Технически мультимиллиардером и самым богатым человеком на Земле Макс Фош пробыл 7 минут

27-летний блогер из Британии Макс Фош, в прошлом году безуспешно пытавшийся стать мэром Лондона, в течение нескольких минут был почти вдвое богаче главы Tesla и SpaceX Илона Маска. Правда, вскоре ему пришлось спуститься с небес на землю, чтобы не его не обвинили в мошенничестве.

Чтобы стать хоть ненадолго самым богатым человеком в мире, блогер зарегистрировал на свое имя компанию Unlimited Money Limited и выпустил для нее разрешенный максимум акций – 10 миллиардов.

Цену акций, как и их количество, Макс определил сам, решив стартовать с 50 фунтов стерлингов.

После завершения регистрации компании, которая была заявлена как производитель круп, лапши и мучных изделий, предприниматель ринулся продавать акции своего предприятия.

– Я пытаюсь продать одну акцию за 50 фунтов стерлингов. Таким образом, я оцениваю компанию в 500 миллиардов фунтов стерлингов, – объяснял Макс Фош потенциальным инвесторам.

И ему таки удалось продать эту одну акцию, причем официально.

Затем блогер отправил запрос об оценке компании, приложив к нему документ о продаже ценной бумаги. И получил ответ, в котором подтверждалось, что рыночная капитализация Unlimited Money Limited составляет 500 миллиардов фунтов стерлингов.

Правда, вслед за этим от финансового регулятора пришло предупреждение, что подобные действия могут быть расценены как мошеннические, поскольку предприятие не приносило дохода.

Чтобы избежать обвинений, блогеру пришлось выкупить назад свою единственную акцию и закрыть предприятие. Технически мультимиллиардером и самым богатым человеком на Земле Макс Фош пробыл 7 минут.