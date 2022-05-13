«Взял горящую канистру и бросил в подвал, где мы прятались»: раскрыто, как нацисты издеваются над жителями Украины

В Минобороны России отметили, что сейчас женщины в надежных руках, под присмотром российских военных медиков и их здоровью ничего не угрожает

Лётчики Центрального военного округа эвакуировали в Россию пожилую женщину и ее дочь из села Рубцы Красно-Лиманского района Донецкой области. Женщины получили тяжелые травмы в результате избиения их соседом-нацистом, когда прятались от украинских бомбежек в подвале своего дома.

- Задолго до прихода российских солдат нашу деревню стали обстреливать, - рассказывает жительница села Рубцы Татьяна Пономарева. - Прилеты были со стороны Украины. Пожаловаться было некому: ни полиции не было, ни администрации. Меня наш сосед Михаил Сендецкий ударил кастетом, маму ногой в берце. Как президент Владимир Путин объявил операцию по демилитаризацию Украины Сендецкий начал нас терроризировать. Как проходит мимо нашего дома поднимал руку в нацистском приветствии и кричит «Слава Украине», а мы ему были должны ответить «Слава героям». Но мы ему в ответ говорили «Слава советской Украине». Однажды он взял горящую канистру и бросил нам в подвал, где мы укрывались от выстрелов.

Мать Татьяны пока не встает в больничной кровати. Ей занимаются врачи.

- Были в подвале с дочкой, когда был обстрел украинских военных. Нам подвал подпалили. Его поджог флягой с бензином сосед Сендецкий. Ударил дочь кастетом в висок, а меня ногой за то, что мы русские. Наш сосед оказался бандеровцем. Я два часа ползла за помощью. Лекарств мы не могли даже найти, ни одной таблетки не было в аптеке. Просила дочь, вывезти меня в Россию. Знаю, что Россия победит, Россия всегда встает за своих граждан, - плачет мать Татьяны Пономаревой Марьям Абдулова.

В Минобороны России отметили, что сейчас женщины в надежных руках, под присмотром российских военных медиков и их здоровью ничего не угрожает. А вот соседом уже занимаются следственные органы Донбасса.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России опубликовало откровения очередных пленных Вооруженных сил Украины, которых уже стало принято называть «всушниками». Они сообщают о больших потерях на Донбассе.

- Пришли на место, окопались. Сутки вроде было тихо. Потом стали бомбить сильно. Со всех сторон, грамотно по нам работали. Многие погибли, сначала считали, а потом стало уже не до счета, - вспоминает пленный офицер.

Украинские военнослужащие также жалуются на командиров, что бросили их при приближении русских.

- Командиры побросали нас и ушли. Бросили, как «пушечное мясо». В часа три -четыре кто-то крикнул «отступаем». Вот и все. Кто-то побежал, кто не побежал. Всего было 45 человек, три дня шли по лесу. Вышли всего 14 человек. Встретили российских солдат. Они дали нам воды и еды. Сейчас как военнопленные живем в тепле, вот постели, никто не обижает.

Украинские военнослужащие подчеркивают уважительное отношение российских солдат к пленным и хорошие условия содержания.

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