Убивать и разрушать в предсмертной агонии: последние попытки задушить жизнь на Донбассе терпят поражение

Уральские казаки дают интервью в Донецке Фото: Николай ВАРСЕГОВ

По дороге от Ростова до границы с ДНР казачий атаман Олег Елисов рассказывал мне про 7-летнюю девочку из донецкого поселка Зайцево Диану Пыжову, которая родилась во время боевых действий и живет под постоянным обстрелом. Через Зайцево проходит линия фронта, потому Диана практически всю свою небольшую жизнь слышит разрывы снарядов, мин. Мать Дианы пропала без вести. Отец погиб в ополчении. Ребенок живет с дедом, бабушкой, которым уже за 70, и с 93-летней прабабушкой. Уральские казаки (и не только они) не раз предлагали старикам помочь переселиться в мирное место, но старики не хотят и слышать. Также и не дают согласия на переезд Дианы.

- Она как запуганная зверушка, - рассказывает Олег Елисов. - Привезешь ей какие подарки, сладости, а Диана, худенькая такая, в углу зажмется и боится поднять глаза. А что она, кроме стариков своих почти никого не видит. Детишек в округе нет. А еще немало сейчас на Донбассе круглых сирот осталось. Они живут по разным детским домам. Вот в основном-то им мы и развозим всякие вещи, сладости. Главный груз в Донецк и в Ясиноватую. А от Ясиноватой и до Дианы недалеко. Я посылку вот ей собрал.

Атаман Олег Елисов слева и Дмитрий Киреев с грузом гуманитарки Фото: Николай ВАРСЕГОВ

ДАРЫ УРАЛА ДОНБАССКИМ ДЕТЯМ

Олег Елисов - атаман хутора Лесного (200 км севернее Екатеринбурга) Оренбургского войскового казачьего общества. У Олега Ивановича это 16-я поездка с гуманитарной помощью в ЛДНР. У атамана помощник Михаил Беннер, который тоже не первый раз отправляется на Донбасс.

А первую скрипку в этой компании и кампании ныне играет уральский предприниматель Дмитрий Киреев, он же и кандидат в казаки. Дмитрий дал под гуманитарку свой микроавтобус и сам сел за руль, чтобы доставить сей груз с Урала. Он же и бросил клич в серовской газете «Глобус», предложив землякам собрать гуманитарную помощь. Многие люди вызвались. Несли консервы, муку и крупы, конфеты, печенье, мёд, детскую одежонку, памперсы, мыло, игрушки, книжки. Набралось две с половиной тонны груза.

Наш уральский микроавтобус Фото: Николай ВАРСЕГОВ

- Люди охотнее собирают помощь, когда понимают, что эта помощь обязательно доедет до адресатов на вот этой моей машине, - говорит Дмитрий Киреев. - Меня в районе очень многие знают и доверяют. А если собирается помощь куда-то в общий большой котел и пройдет она через много рук, тогда народ сомневается - дойдет она, не дойдет ли до куда надо? Мы этой гуманитаркой не только помогаем донбасским детям, но и нашим уральским жителям доставляем, если хотите, моральное удовлетворение. Вот такие-то бабка с дедом принесли три пакета гречки, кило орехов, и им приятно от понимания, что они по своему тоже бьются за русский мир, что они не бросают наших. А дети из наших детских садиков свои рисунки отправили донбасским сиротам. Те и другие вырастут. Те и другие запомнят это.

Началось в Донецке утро Фото: Николай ВАРСЕГОВ

В ДОНЕЦКЕ ПАХНЕТ ВЕСНОЙ И МИРОМ

Вечером на границе Ростовской области и ДНР стала собираться наша колонна с гуманитарным грузом. Помимо серовского микроавтобуса еще несколько тяжелых фур из Подмосковья и военный автомобиль для охраны. Дождались когда стемнело. Фары частично заклеили. Но небо было совсем безоблачным, яркозвездным. И вражеские спутники, конечно же, наблюдают за нашей колонной, возможно, подозревая, что на тяжелых фурах военный груз. Посему нам хотелось ехать на всех парах. Но дорога выдалась крайне тяжелой. И в Донецк мы прибыли только к рассвету. Остановились в центре на улице Артема. В городе комендантский час до 6 утра. Сопровождающий попросил нас до этого времени из машин не выходить. Иначе ночной патруль увезет в комендатуру. Вымотанные водители прикорнули на полтора часа.

Собирается колонна Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Ровно в 6 на улицы вышли дворники. Центр Донецка, надо сказать, выглядит очень чисто. Густо зелени и цветов. Утро веет дурманом сладким. Если бы не уханье разрывов где-то вдали, то ничто здесь не говорит о конфликте. Красивая женщина на рекламном щите предлагает косметологию. И только множество российских, донецких флагов на балконах домов говорит о патриотических настроениях жителей сего города.

Остановились в центре на улице Артема Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Скоро на улицах появились такси и прочий транспорт. К серовскому микроавтобусу подъехала пресс-служба народной милиции ДНР. Дмитрий Киреев и Олег Елисов стали рассказывать, что подвигло уральских жителей собрать гуманитарку для детей Донбасса. И что их микроавтобус сейчас поедет в Ясиноватую и в Горловку.

Я тем временем спросил у прохожих, какие последние фронтовые новости? Отвечают, что враг сегодня с особым остервенением обстреливает Ясиноватую и Горловку. Что ВСУ и нацики - по сути одно и то же, чуя свою кончину, стараются напоследок убить, разрушить как можно больше.

Подъехал на легковой представитель Ясиноватой - начальник отдела по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Виктор Давыденко. Сказал, что Ясиноватую обстреливают, потому нам надобно сохранять спокойствие и без лишних нервов следовать за его машиной.

Едва мы тронулись, дорогу перед нашим микроавтобусом перебежала черная собака, что по приметам народов севера означает скорбь.

По военной дороге Фото: Николай ВАРСЕГОВ

МЫ ВЕЛИ МАШИНЫ, ОБЪЕЗЖАЯ МИНЫ

Немного отъехали от Донецка, Виктор Давыденко остановился, подошел к нашему Дмитрию Кирееву, который сидел за рулем, и сказал, что сейчас начнется самый смертельно опасный участок дороги - километров десять. Что по участку этому нацисты лупят минами и снарядами, особенно как увидят на нем машины. Потому нам участок этот надо преодолеть на максимальной скорости. Но в то же время не угодить колесом в минные воронки, что на асфальте. Дмитрий перекрестился, дал мне свой телефон, попросил снимать и рванул за передней машиной. Я поставил две коробки гуманитарки между окном и своим телом. Атаман Елисов без признаков какой-либо печали на лице, вальяжно развалился на переднем сиденье и принялся командовать:

- Ты, казак, - говорит он Дмитрию, - ничего не бойся. И главное не приближайся к передней машине. Держись подальше, так нацистам будет сложней попасть сразу по двум мишеням. А если ты будешь за ней вплотную…

- Олег Иванович! Помолчи, пожалуйста! - попросил Киреев.

Наш микроавтобус принял боевое крещение Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Атаман поворчал незлобно и принялся любоваться окружающими пейзажами, напевая: «Вышел в степь донецкую парень молодой...».

Мы промчались на скоростях через какой-то вымерший и побитый снарядами небольшой поселок. По обочине дороги навстречу нам шел слепой старик, ощупывая путь свой палочкой. Чуть поодаль у края дороги сидел на поваленном дереве мужик в ветхих одеждах и с лицом мудреца. Лениво гладил старую лохматую псину, лежащую у его ног.

Разгрузка гуманитарки Фото: Николай ВАРСЕГОВ

На скоростях мы влетели в Ясиноватую. Подкатили к городской администрации, принялись разгружаться. Где-то неподалеку рвались снаряды и громыхали наши гаубицы. Людей на улицах очень мало, но можно здесь увидеть и женщину с ребенком.

- Виктор Павлович, - спросил я нашего сопровождающего, - вашу Ясиноватую день и ночь обстреливают. Почему же иные люди даже детей своих не эвакуируют? Или же ехать им просто некуда?

- Выехать есть куда. И многие выехали. Россия страна большая. Нас везде принимают. Много наших детей сейчас, например, в Северной Осетии. Обучаются там. За что осетинам наше спасибо. Но есть и люди, которые решили твердо остаться здесь вместе со своими детьми, несмотря на обстрелы. Ну вот такая у них позиция.

С таким же вопросом подошел я к женщине с дочкой лет восьми.

- А почему мы должны уехать из своего родного города? Здесь наша родина и земля, - отвечала женщина.

Наш ценный груз Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Атаман Олег Елисеев очень нахмурился, когда ему объяснили в администрации, что ехать к девочке Диане в Зайцево ныне никак нельзя. Дорога лишь через Горловку, а Горловку поливают из всех орудий. Наши западные партнеры, которых опять Россия спасает от нацисткой чумы, прислали и присылают нацистам этим немало снарядов всяческих. Но как только враг выдохнется, обстрелы кончатся, люди из Ясиноватой обязательно отвезут Диане посылочку, любовно собранную атаманом Елисовым.

От уральских детей подарки Фото: Николай ВАРСЕГОВ

- Хорошо, - сказал атаман, - приеду в июне и обязательно повидаюсь с Дианой.

Обратная наша дорога была не менее тяжкой и утомительной. Вертелся на языке вопрос к предпринимателю Дмитрию Кирееву: соберется ли он когда опять в эти края с гуманитаркой? Но спрашивать я не стал, понимая, что после стольких бессонных и мучительных суток вопрос этот некорректный. И вот когда мы обратно пересекли границу и выехали на хорошую дорогу, Киреев вдруг говорит:

- Ну вот, теперь я уж точно знаю, что и в каких количествах повезу сюда в следующий раз.

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