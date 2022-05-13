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13 мая 2022 7:35

Убивать и разрушать в предсмертной агонии: последние попытки задушить жизнь на Донбассе терпят поражение

Спецкор kp.ru Николай Варсегов отправился в ДНР с продовольственной автоколонной
Николай ВАРСЕГОВ
Николай ВАРСЕГОВ
Уральские казаки дают интервью в Донецке

Уральские казаки дают интервью в Донецке

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

По дороге от Ростова до границы с ДНР казачий атаман Олег Елисов рассказывал мне про 7-летнюю девочку из донецкого поселка Зайцево Диану Пыжову, которая родилась во время боевых действий и живет под постоянным обстрелом. Через Зайцево проходит линия фронта, потому Диана практически всю свою небольшую жизнь слышит разрывы снарядов, мин. Мать Дианы пропала без вести. Отец погиб в ополчении. Ребенок живет с дедом, бабушкой, которым уже за 70, и с 93-летней прабабушкой. Уральские казаки (и не только они) не раз предлагали старикам помочь переселиться в мирное место, но старики не хотят и слышать. Также и не дают согласия на переезд Дианы.

- Она как запуганная зверушка, - рассказывает Олег Елисов. - Привезешь ей какие подарки, сладости, а Диана, худенькая такая, в углу зажмется и боится поднять глаза. А что она, кроме стариков своих почти никого не видит. Детишек в округе нет. А еще немало сейчас на Донбассе круглых сирот осталось. Они живут по разным детским домам. Вот в основном-то им мы и развозим всякие вещи, сладости. Главный груз в Донецк и в Ясиноватую. А от Ясиноватой и до Дианы недалеко. Я посылку вот ей собрал.

Атаман Олег Елисов слева и Дмитрий Киреев с грузом гуманитарки

Атаман Олег Елисов слева и Дмитрий Киреев с грузом гуманитарки

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

ДАРЫ УРАЛА ДОНБАССКИМ ДЕТЯМ

Олег Елисов - атаман хутора Лесного (200 км севернее Екатеринбурга) Оренбургского войскового казачьего общества. У Олега Ивановича это 16-я поездка с гуманитарной помощью в ЛДНР. У атамана помощник Михаил Беннер, который тоже не первый раз отправляется на Донбасс.

А первую скрипку в этой компании и кампании ныне играет уральский предприниматель Дмитрий Киреев, он же и кандидат в казаки. Дмитрий дал под гуманитарку свой микроавтобус и сам сел за руль, чтобы доставить сей груз с Урала. Он же и бросил клич в серовской газете «Глобус», предложив землякам собрать гуманитарную помощь. Многие люди вызвались. Несли консервы, муку и крупы, конфеты, печенье, мёд, детскую одежонку, памперсы, мыло, игрушки, книжки. Набралось две с половиной тонны груза.

Наш уральский микроавтобус

Наш уральский микроавтобус

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

- Люди охотнее собирают помощь, когда понимают, что эта помощь обязательно доедет до адресатов на вот этой моей машине, - говорит Дмитрий Киреев. - Меня в районе очень многие знают и доверяют. А если собирается помощь куда-то в общий большой котел и пройдет она через много рук, тогда народ сомневается - дойдет она, не дойдет ли до куда надо? Мы этой гуманитаркой не только помогаем донбасским детям, но и нашим уральским жителям доставляем, если хотите, моральное удовлетворение. Вот такие-то бабка с дедом принесли три пакета гречки, кило орехов, и им приятно от понимания, что они по своему тоже бьются за русский мир, что они не бросают наших. А дети из наших детских садиков свои рисунки отправили донбасским сиротам. Те и другие вырастут. Те и другие запомнят это.

Началось в Донецке утро

Началось в Донецке утро

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

В ДОНЕЦКЕ ПАХНЕТ ВЕСНОЙ И МИРОМ

Вечером на границе Ростовской области и ДНР стала собираться наша колонна с гуманитарным грузом. Помимо серовского микроавтобуса еще несколько тяжелых фур из Подмосковья и военный автомобиль для охраны. Дождались когда стемнело. Фары частично заклеили. Но небо было совсем безоблачным, яркозвездным. И вражеские спутники, конечно же, наблюдают за нашей колонной, возможно, подозревая, что на тяжелых фурах военный груз. Посему нам хотелось ехать на всех парах. Но дорога выдалась крайне тяжелой. И в Донецк мы прибыли только к рассвету. Остановились в центре на улице Артема. В городе комендантский час до 6 утра. Сопровождающий попросил нас до этого времени из машин не выходить. Иначе ночной патруль увезет в комендатуру. Вымотанные водители прикорнули на полтора часа.

Собирается колонна

Собирается колонна

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Ровно в 6 на улицы вышли дворники. Центр Донецка, надо сказать, выглядит очень чисто. Густо зелени и цветов. Утро веет дурманом сладким. Если бы не уханье разрывов где-то вдали, то ничто здесь не говорит о конфликте. Красивая женщина на рекламном щите предлагает косметологию. И только множество российских, донецких флагов на балконах домов говорит о патриотических настроениях жителей сего города.

Остановились в центре на улице Артема

Остановились в центре на улице Артема

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Скоро на улицах появились такси и прочий транспорт. К серовскому микроавтобусу подъехала пресс-служба народной милиции ДНР. Дмитрий Киреев и Олег Елисов стали рассказывать, что подвигло уральских жителей собрать гуманитарку для детей Донбасса. И что их микроавтобус сейчас поедет в Ясиноватую и в Горловку.

Я тем временем спросил у прохожих, какие последние фронтовые новости? Отвечают, что враг сегодня с особым остервенением обстреливает Ясиноватую и Горловку. Что ВСУ и нацики - по сути одно и то же, чуя свою кончину, стараются напоследок убить, разрушить как можно больше.

Подъехал на легковой представитель Ясиноватой - начальник отдела по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Виктор Давыденко. Сказал, что Ясиноватую обстреливают, потому нам надобно сохранять спокойствие и без лишних нервов следовать за его машиной.

Едва мы тронулись, дорогу перед нашим микроавтобусом перебежала черная собака, что по приметам народов севера означает скорбь.

По военной дороге

По военной дороге

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

МЫ ВЕЛИ МАШИНЫ, ОБЪЕЗЖАЯ МИНЫ

Немного отъехали от Донецка, Виктор Давыденко остановился, подошел к нашему Дмитрию Кирееву, который сидел за рулем, и сказал, что сейчас начнется самый смертельно опасный участок дороги - километров десять. Что по участку этому нацисты лупят минами и снарядами, особенно как увидят на нем машины. Потому нам участок этот надо преодолеть на максимальной скорости. Но в то же время не угодить колесом в минные воронки, что на асфальте. Дмитрий перекрестился, дал мне свой телефон, попросил снимать и рванул за передней машиной. Я поставил две коробки гуманитарки между окном и своим телом. Атаман Елисов без признаков какой-либо печали на лице, вальяжно развалился на переднем сиденье и принялся командовать:

- Ты, казак, - говорит он Дмитрию, - ничего не бойся. И главное не приближайся к передней машине. Держись подальше, так нацистам будет сложней попасть сразу по двум мишеням. А если ты будешь за ней вплотную…

- Олег Иванович! Помолчи, пожалуйста! - попросил Киреев.

Наш микроавтобус принял боевое крещение

Наш микроавтобус принял боевое крещение

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Атаман поворчал незлобно и принялся любоваться окружающими пейзажами, напевая: «Вышел в степь донецкую парень молодой...».

Мы промчались на скоростях через какой-то вымерший и побитый снарядами небольшой поселок. По обочине дороги навстречу нам шел слепой старик, ощупывая путь свой палочкой. Чуть поодаль у края дороги сидел на поваленном дереве мужик в ветхих одеждах и с лицом мудреца. Лениво гладил старую лохматую псину, лежащую у его ног.

Разгрузка гуманитарки

Разгрузка гуманитарки

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

На скоростях мы влетели в Ясиноватую. Подкатили к городской администрации, принялись разгружаться. Где-то неподалеку рвались снаряды и громыхали наши гаубицы. Людей на улицах очень мало, но можно здесь увидеть и женщину с ребенком.

- Виктор Павлович, - спросил я нашего сопровождающего, - вашу Ясиноватую день и ночь обстреливают. Почему же иные люди даже детей своих не эвакуируют? Или же ехать им просто некуда?

- Выехать есть куда. И многие выехали. Россия страна большая. Нас везде принимают. Много наших детей сейчас, например, в Северной Осетии. Обучаются там. За что осетинам наше спасибо. Но есть и люди, которые решили твердо остаться здесь вместе со своими детьми, несмотря на обстрелы. Ну вот такая у них позиция.

С таким же вопросом подошел я к женщине с дочкой лет восьми.

- А почему мы должны уехать из своего родного города? Здесь наша родина и земля, - отвечала женщина.

Наш ценный груз

Наш ценный груз

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Атаман Олег Елисеев очень нахмурился, когда ему объяснили в администрации, что ехать к девочке Диане в Зайцево ныне никак нельзя. Дорога лишь через Горловку, а Горловку поливают из всех орудий. Наши западные партнеры, которых опять Россия спасает от нацисткой чумы, прислали и присылают нацистам этим немало снарядов всяческих. Но как только враг выдохнется, обстрелы кончатся, люди из Ясиноватой обязательно отвезут Диане посылочку, любовно собранную атаманом Елисовым.

От уральских детей подарки

От уральских детей подарки

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

- Хорошо, - сказал атаман, - приеду в июне и обязательно повидаюсь с Дианой.

Обратная наша дорога была не менее тяжкой и утомительной. Вертелся на языке вопрос к предпринимателю Дмитрию Кирееву: соберется ли он когда опять в эти края с гуманитаркой? Но спрашивать я не стал, понимая, что после стольких бессонных и мучительных суток вопрос этот некорректный. И вот когда мы обратно пересекли границу и выехали на хорошую дорогу, Киреев вдруг говорит:

- Ну вот, теперь я уж точно знаю, что и в каких количествах повезу сюда в следующий раз.

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