Построят ли китайцы курорт в Мариуполе

Ходят разговоры, что вот, Мариуполь надо перестраивать при помощи китайцев и делать из него жемчужину на море Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Разворот России на Восток - очевидный всем результат провала попыток Москвы договориться с Западом о гарантиях безопасности. Реально ли в условиях небывалых антироссийских санкций рассчитывать на резкое оживление наших торгово-экономических связей, прежде всего, с Китаем? Об этом Kp.ru побеседовал с доктором исторических наук, заведующим Центром изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН Дмитрием Мосяковым.

В ТУМАНЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

- Что мешает уже сегодня-завтра начинать резко наращивать наши торгово-экономические связи с Китаем?

- Прежде всего, ковид снова проявился в Китае, там продолжают закрывать целые города, хотя остальной мир, как видим, перешел в другую стадию - как бы не замечать пандемию, перевести ее в разряд обыденности. Но для китайской власти борьба с ковидом всегда была на первом плане. Это уже ограничивает ее возможности переключиться на другие проблемы, в том числе экономического характера. Плюс, конечно, ситуация, которая развивается по Тайваню. Многое в политике Китая сейчас зависит от неопределенности, возникшей не только вокруг острова, но и конфликта на Украине. Как он будет дальше развиваться, в полной мере у них понимания нет. Уж если даже Лукашенко сказал, что все «затянулось»…

Проблема связана прежде всего с тем, что правительство Украины не способно к самостоятельным действиям, зависит от англичан и американцев. Вся ситуация приобретает какой-то странный характер, потому что, с одной стороны, если речь идет о необходимости сохранить украинский народ, государственность, то об этом и надо бы договариваться. Но, с другой стороны, вы знаете, что приедет в Киев в очередной раз Джонсон, похлопает Зеленского по плечу, даст его семье английское гражданство и тот сразу заявит, что готов воевать дальше. Здесь мы столкнулись с новой формой конфликта, когда непонятно, с кем иметь дело: то ли с американцами договариваться, то ли с англичанами, потому что как можно договариваться с киевскими властями, если они меняют свою позицию и вдруг заявляют, что собираются наступать на Воронеж и Ростов, что собираются какую-то контрибуцию с России брать и прочие бредни. Поэтому не только для наших друзей китайцев, но и для многих других стран ситуация непонятная.

АМЕРИКАНСКИЙ РЫНОК КИТАЙ НЕ ГОТОВ ПОТЕРЯТЬ

- Хорошо, но когда ситуация на Украине прояснится, и мы уверены, каким образом, можно рассчитывать на активный приход Китая на российский рынок, брошенный Западом? Разговоры были, что вот китайцы хотели купить ВАЗ, а потом отыграли назад. Или что могли бы поучаствовать в нашем нефтяном бизнесе, но и это пока лишь разговоры. Наоборот, две крупнейшие китайские IT-компании заявили, что ограничивают экспорт в Россию, явно из-за санкций США.

- Понимаете, сейчас все стоит на паузе, и не только из-за ковида. Китайцы, повторю, не могут действовать при такой неопределенности. Я уже не говорю про вторичные санкции, про их большую зависимость от американцев, от западных рынков. Заметьте, несмотря на все, что происходит, профицит Китая в торговле с США сохраняется высоким, а дефицит американцев в последний месяц был небывалым - 109 млрд долларов! Представьте, если бы он сохранялся на таком уровне год, то было бы уже за триллион долларов. При всех американских ограничениях, санкциях торговля Китая с США огромна, и его доходы от этой торговли тоже велики. Китай очень сильно интегрирован в западное глобальное экономическое и финансовое пространство. У Китая с Америкой есть противоречия, а есть и вопросы, по которым они хотели бы договориться. Поэтому не все так однозначно: вот мы повернулись на Восток и теперь китайцы наши друзья и партнеры. Китаю есть что терять в случае, если он выходит на прямую нашу поддержку.

Позитивно здесь, надо сказать, что все-таки наша торговля с Китаем сохраняется на высоком уровне. Фото: Shutterstock

Да, Китай осуждает санкции против России, но говорить, что он вот-вот купит у нас что-то, что бросили западники, вступит в крупные российские проекты, это очень оптимистические взгляды. Потому что на Западе все действия Китая под микроскопом рассматривают, и любые шаги по нашей поддержке будут действовать против него. Для китайцев очень важно всегда подсчитать плюсы и минусы, где они могут нам в чем-то помочь, а где могут сами серьезно пострадать. Реально все это может разблокироваться, когда уже начнется, что называется, разбор полетов. Может, если ситуация сдвинется в направлении какого-то урегулирования на Украине, отменят какие-то западные санкции. Тогда у китайцев появляется больше возможностей и нас поддержать. Надо просто реально понимать интегрированность Пекина в глобальные рынки, масштабы его торговли с США - 700 млрд долларов, а если брать с Гонконгом, то еще больше. Плюс почти 500 млрд с Евросоюзом. Это очень важные факторы, и не учитывать их ни в коем случае нельзя.

ЛИБО ПЕРЕМИРИЕ НА УКРАИНЕ, ЛИБО ОБОСТРЕНИЕ В ТАЙВАНЕ

- То есть вопросы, почему бы китайцам не помочь нам расширить БАМ и поучаствовать в обустройстве Северного морского пути пока остаются чисто теоретическими?

- Представьте, они начинают работы на БАМе или в Арктике, их тут же обвинят в антизападных действиях, в том, что они оказывают России военную помощь, и у них тут же возникнут серьезные проблемы. И не помогут никакие объяснения, что это чисто экономические меры, это выгодно двум странам. Такое станет возможным, когда ситуация начнет уже успокаиваться.

- Может ли эта неопределенность, о которой вы говорите, перестать быть блокирующим фактором для развития наших торгово-экономических связей, если американцы сделают какие-то решительные шаги вокруг Тайваня? Госдеп на днях на своем официальном сайте убрал формулировку, что Вашингтон признает власть Китая над Тайванем и не поддерживает независимость острова.

- Если сами американцы начнут, что называется, рубить концы, введут какие-то новые санкции против китайской торговли, откажутся от признания Тайваня как части Китая, начнут говорить об острове как о независимом государстве, тогда Китай, скорее всего, будет действовать более решительно. Но американская политика балансирует на грани, обозначая: мы можем сделать вам больше плохого, но пока этого не делаем. Не думаю, что американцы перейдут какие-то красные линии с Китаем, если только не произойдет что-то чрезвычайное. Они так и будут держать Китай в этой двойственности - между его желанием реально помочь России и опасениями очень много от этого потерять, в первую очередь в сфере торговли и финансов.

- То есть у Китая не только должно быть желание помочь России как соседу и фактически союзнику, но и мотивация для этого, когда он увидит реальную угрозу своим интересам со стороны Запада?

- Да, если он такую угрозу увидит, конечно, будет контрдействие. Но пока идет политическое маневрирование, которое не дает оснований для того, чтобы резко развернуться в нашу сторону и идти фронтально вразрез американо-европейским интересам. Где-то, где есть возможность, мы можем рассчитывать на какую-то поддержку, но глобальные новые проекты, большие сделки - это пока, на мой взгляд, маловероятно. Условия для этого - резкое обострение отношений Китая с Западом. Смотрите, что англосаксы творят с Соломоновыми островами, на которых, якобы, китайцы собираются создать базу поддержки своих ВМФ, австралийцы, которым до острова 2 тыс километров, чуть ли не готовы туда высадиться… Там все тоже на грани идет, но пока через эту грань события не перешли.

Разворот России на Восток - очевидный всем результат провала попыток Москвы договориться с Западом о гарантиях безопасности. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хотел бы быть более оптимистичным, но к сожалению, мы должны быть реалистами. Хотя ходят разговоры, что вот, Мариуполь надо перестраивать при помощи китайцев и делать из него жемчужину на море… Много есть прожектов, но до каких-то реальных масштабных проектов они не доходят. Позитивно здесь, надо сказать, что все-таки наша торговля с Китаем сохраняется на высоком уровне. Но у нас все время какая-то неудовлетворенность: нам кажется, что китайцы могут все, но это не так.