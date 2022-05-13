Спецназ Росгвардии сбил в небе Харьковской области украинскую «Фурию»

Беспилотник, оперативный радиус которого составляет около 50 километров передали специалистам

Бойцы Росгвардии в Харьковской области при проведении разведывательно-поисковых мероприятий в лесном массиве заметили в небе и сбили беспилотный летательный аппарат типа А1-СМ «Фурия». Фуриями в древнеримской мифологии называли богинь-мстительниц, а в наше время - злых, сварливых женщин.

- Данный многоцелевой беспилотный авиационный комплекс стоит на вооружении Вооруженных сил Украины и используется для ведения воздушной разведки в любое время суток, определения координат целей и корректировки артиллерийского огня, - сообщили в Росгвардии.

Можно отметить отличную стрелковую выучку военнослужащих Росгвардии, которые сбили дрон, что может подниматься на высоту до 2500 метров. Меткий выстрел уничтожил разведывательный комплекс, который в режиме онлайн мог выдавать координаты наземных целей для вражеской артиллерии.

Беспилотник, оперативный радиус которого составляет около 50 километров передали специалистам. Они выясняют, откуда он стартовал и все его маршруты. Записи на карте беспилотника помогут выяснить, чем именно интересовались украинские националисты.

Анализ данных может помочь выяснить и стратегический замысел противника.

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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в ходе специальной военной операции.

Экипажи армейской авиации в ходе проведения специальной военной операции на предельно малых высотах (от 5 метров) продолжают выполнять задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Ка-52 заходит на цель и как истинный хищник и атакует внезапно по разведанным беспилотниками целям неуправляемыми авиационными ракетами. Бронированные «Аллигаторы» бьют точно по целям за несколько километров. Пока один вертолет выполняет пуски, другой его охраняет. После стрельбы пара делает крутой вираж и пускает тепловые ловушки, чтобы уйти от возможных снарядов ПЗРК противника с инфракрасным наведением.

Пока одни экипажи армейской авиации возвращаются с боевого задания, другие уже готовятся к вылету с двумя тоннами боеприпасов. В режиме взлет-посадка аэродром работает нон-стоп.