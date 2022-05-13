Минобороны: в Полтавской области высокоточным ударом сожжен нефтеперерабатывающий завод

На Донбассе идет тотальное уничтожение военных целей и складов с горюче-смазочными материалами.

На Донбассе идет тотальное уничтожение военных целей и складов с горюче-смазочными материалами. В направлении на Харьков выбиваются позиции противовоздушной обороны украинских националистов и скопление техники и живой силы.

- Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования на северной окраине города Кременчуг Полтавской области уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенным для обеспечения военной техники украинских войск, - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-майор отметил, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 153 района сосредоточения живой силы и военной техники. Среди поверженных целей Конашенков отметил, что в районе Харькова уничтожены две украинские установки реактивных систем залпового огня «Град» и радиолокационная станция оповещения и указания противовоздушной обороны (ПВО) производства США.

Отметим, что ранее под Харьковом уничтожены несколько радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США. Эти мобильные РЛС позволяли вычислять российские позиции артиллерии и ПВО по траекториям снарядов, ракет или артиллерийских мин.

Представитель Минобороны России также отметил, что ракетными войсками и подразделениями артиллерии «поражены 15 пунктов управления, 520 районов сосредоточения живой силы и военной техники, шесть артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также склад ракетного вооружения в районе населенного пункта Шебелинка Харьковской области».

Отмечается, что российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, а в небе над населенными пунктами Донбасса 15 беспилотников.

Жители Топольского Харьковской области могут поставить свечки за здравие воинов противовоздушной обороны России, которые сбили на подлете к их домам два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

165 - самолетов.

125 - вертолетов.

842 - беспилотных летательных аппарата.

304 - зенитных ракетных комплекса.

3032 танка и других боевых бронированных машин.

368 - установок реактивных систем залпового огня.

1491 - орудие полевой артиллерии и миномета.

2869 - единиц специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В рамках уголовных дел Следственный комитет России изучит сведения об очередных обстрелах украинскими военнослужащими населенных пунктов Донбасса.

По имеющейся информации, 12 мая подразделения Вооруженных сил Украины вновь атаковали населенные пункты ДНР. Украинские силовики обстреляли жилые кварталы в Горловке. Несколько мирных граждан получили ранения. В результате обстрела украинскими силовиками населенного пункта Ясиноватая ранения получила семейная пара – мужчина 1946 года рождения и женщина 1950 года рождения, в населенном пункте Верхнеторецкое погиб мужчина 1948 года рождения, женщина 1952 года рождения получила тяжелое ранение.

Следственный комитет России во взаимодействии с коллегами из правоохранительных органов ДНР примет меры к установлению воинских частей, осуществивших преступные действия, и лиц, отдавших и выполнивших преступные приказы.