Маргарита Симоньян раскрыла правду о возвращении Ивана Урганта

Маргарита Симоньян заявила, что Иван Ургант вернется в Россию и в телеэфир Фото: Евгения ГУСЕВА

С началом спецоперации на Украине из сетки вещания пропали почти все развлекательные программы. Один только Первый канал поставил на паузу сразу несколько рейтинговых шоу: "Давай поженимся", "Модный приговор", "Мужское/Женское"... Но ни об одной программе не ходило столько слухов, как о "Вечернем Урганте".

Первый раз о закрытии передачи начали судачить еще в конце февраля, когда Иван Ургант уехал из России в Израиль. И хотя сам ведущий уверял, что просто отправился в отпуск, а Первый канал - что шоу вернется в эфир при первой возможности, в это поверили далеко не все. И вот накануне, когда первая слухов уже поутихла, анонимные источники вновь подогрели горячую тему. В анонимных телеграм-каналах появились снимки неких разобранных декораций: мол, прямо сейчас студию "Вечернего Урганта" разбирают и вывозят из "Останкино" - карьере телеведущего пришел конец. Подтвердить домыслы поспешила Ксения Собчак, авторитетно подтвердившая: да, все так и есть, и пославшая Урганту "лучи поддержки".

Впрочем, сам Первый на слухи отреагировал резко.

- Собачья чушь! - коротко заявили в пресс-службе, уточнив, что это официальный комментарий.

А теперь свое мнение о возвращении телеведущего высказала и глава телеканала RT Маргарита Симоньян, которая в последнее время стала постоянным спикером на ТВ.

- Нет никаких сомнений, что Ургант вернется. И в страну, и в эфир, - написала Симоньян в своем блоге. - А мы - уйдем. За ненадобностью. Точнее, в связи с завершением периода надобности. Знать об этом и делать свое дело, несмотря на это знание, - отдельное изысканное и слегка мазохистское удовольствие.

И действительно, Иван Ургант, который в последние месяцы активно перемещался между странами, похоже, едет домой. Накануне вечером в Сети появились снимки шоумена, стоящего в очереди на автомобильной заправке в Финляндии. Как рассказали очевидцы, ведущий заправлял автомобиль на трассе Хельсинки-Хамина и двигался в сторону границы с Россией.

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