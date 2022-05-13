В «черную пятницу, 13-е» президенту США Байдену всучили новую пресс-секретаршу

Главные достоинства Карин, ставшие сенсацией – афроамериканка и открытая лесбиянка. Таких пресс-секретарей в Белом доме еще не было Фото: REUTERS

Пятница, 13-е издавна пользуется на Западе дурной славой. Как роковой, страшный, ужасный, самый несчастливый день в году. Этот страх имеет аж два научных заковыристых термина - «параскаведекатриафобия» и «фриггатрискаидекафобия». Согласно исследованию Центра по противодействию стрессам и Института фобий в Эшвилле (штат Северная Каролина) в США боязнью пятницы, 13-е страдают от 17 до 21 миллиона человек. Что обходится экономике Штатов в 800 - 900 миллионов долларов из-за прогулов, отложенных деловых встреч, поездок и т. д.

В 2022 году сия роковая дата выпала на май. И надо же тому случиться, что именно в этот день за океаном поменяли официальное лицо Белого дома. Белую гетеросексуалку на черную лесбиянку!

Да-да, пресс-секретарь Белого дома - лицо администрации, руководства США, обращенное к СМИ, а через них - к стране и миру.

«РУССКИЙ АГЕНТ В УШАНКЕ»

Сдавшая свой пост Джен Псаки - самая известная для россиян персона Белого дома. Несколько лет назад она была у нас героиней шуток, анекдотов, наглядно подтверждая мантру покойного юмориста Михаила Задорнова про «ну, очень тупых американцев.» Ее фамилия стала у нас синонимом «чуши». «Что за псаку ты несешь?» Острословы предлагали измерять дебилизм в псаках, как шум - в децибелах. Русский язык обогатился глаголом «псакнуть», то бишь, сморозить глупость. И термином «псакинг». «Так говорят, когда человек, не разобравшись, делает безапелляционные заявления, при этом путая факты, без последующих извинений,» - объяснял телеведущий Дмитрий Киселев. «Симпатичней Псаки и умнее Псаки, компетентней Псаки нету существа!» - иронично пели «Мурзилки International». На ТВ одно время даже мелькала сатирическая программа «Псаки на ночь».

Когда новый президент Байден озвучил в 2020 г фамилию своего пресс-секретаря, сторонники проигравшего выборы Трампа запустили в соцсетях компромат – фото Псаки в обнимку с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и своей русской коллегой Марией Захаровой. На голове Джен – ужас, ужас! – красовалась розовая шапка-ушанка с краснозвездной солдатской кокардой. Ратуйте, граждане! Четыре года, дескать, Трампа бездоказательно обвиняли в связях с Кремлем, раскручивали понапрасну «Рашагейт», а тут в самом сердце Демпартии засел законспирированный русский агент!

Демократическая пресса бросилась обелять рупор Белого дома. Издание USA TODAY провело целое расследование. Вывод: фотография подлинная. Сделана 13 января 2014 года в Париже, когда госсекретарь США Джон Керри вел переговоры с Лавровым по Сирии. Он подарил коллеге … две большие картофелины. Лавров в ответ вручил пресс-секретарю Госдепа русскую шапку-ушанку. (Обмен картошки на розовую шапку Washington Post назвала позже примером «неудобных подарков, которые США и Россия преподносят друг другу».)

Между Москвой и Вашингтоном тогда царили мир, дружба, перезагрузка, демократы могли позировать в шапке с красной звездой, вынесла приговор USA TODAY.

С 2010 года Джен Псаки замужем за Грегори Мечером Фото: соцсети

КОНЕЦ «ПСАКИНГА»

Потом отношения между Кремлем и Белым домом испортились, переросли в новую холодную войну. Не без участия Псаки.

Напомню, в феврале 2014-го в Сети обнародовали прослушку телефонного разговора помощника госсекретаря Виктории Нуланд с послом США в Киеве. Они обсуждали, точнее, формировали новое правительство Украины из оппозиционеров. Штаты фактически готовили госпереворот. Нуланд, раздававшая знаменитые «печеньки Госдепа» на Майдане, недипломатично обматерила Евросоюз, пытавшийся разрулить украинский кризис мирным путем. Разгорелся международный скандал. Сама Ангела Меркель возмутилась бестактностью заокеанского дипломата. Псаки бросилась на защиту Нуланд. «Когда Виктории было 23 года, она 8 месяцев работала переводчицей на борту русского судна». - «То есть, русские научили ее ругаться? – спросил на брифинге журналист. - Вы имеете в виду, что она с предубеждением относится к России?» - «Нет, я предполагаю, что на борту рыболовецкого судна она могла узнать русскую ненормативную лексику». - «Но она же ругалась по-английски!» - «Ладно, это я пошутила».

Все потешались над дубоватым пресс-секретарем Госдепа. А ведь это был ловкий пиар-ход. Неуклюжей шуткой Джен перевела стрелки с заокеанских заговорщиков на русских моряков-матерщинников, якобы морально совративших девушку Викторию. Хотя Нуланд выразилась однозначно: «Fuck the EU!»

С того брифинга и начался знаменитый «псакинг» пресс-секретаря Госдепа. Отношения Москвы и Вашингтона все больше накалялись из-за Киева. Джен, комментируя киевские события, все чаще «несла пургу». «Псаки» шли по одному сценарию, опробованному при защите Нуланд. Во всем виноваты русские. А новые демократические власти Украины - белые и пушистые. Подчас эта дама в бусах говорила (и выглядела) нелепо. Сознательно разыгрывая дурочку, вызывая огонь на себя. Тем более, часть «псак» была просто выдумана. Типа этой: «В случае вторжения Белоруссии на территорию Украины 6-й флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии». На замечание журналиста, что у Белоруссии нет берегов, Псаки якобы заявила: «Госдеп это не смущает!» Фейк.

При Байдене пресс-секретарь тоже пыталась использовать старые трюки. На одном из первых брифингов «отожгла», к радости иных наших политологов, журналистов. Призналась, что «потеряла мысль», перечисляя обвинения и претензии Байдена к России. «Ну, тупая!» На самом деле, ясен пень, рыжая дамочка заявила о «потере мысли», чтобы привлечь внимание к самим «претензиям и обвинениям» Белого дома к Москве. Только и всего.

Однако на этот раз тяжкая ей досталась доля. Разгар пандемии коронавируса в США, позорное бегство янки из Афганистана, обострение отношений с Россией из-за Украины. За все это бедной Псаки приходилось отдуваться перед журналистами… А главное, «псаки» рыжей Джен перестали действовать на фоне постоянных оговорок, «потерь мысли», рукопожатий в пустоту ее страдающего от деменции шефа Байдена.

Пришлось менять «лицо» Белого дома.

Это не увольнение Псаки, доложу я вам. Вступая в должность, она заявила, что поработает в Белом доме с год, а затем уйдет на телевидение. Но пришлось служить Байдену 15 месяцев. Так что для Джен пятница, 13 мая стала счастливым днем. По ее признанию, выспится наконец, посмотрит хорошие сериалы, поиграет с детишками. Их у нее двое. Джен счастливая мать, жена. С 2010 г замужем за коллегой-демократом Грегори Мечером. Они и познакомились в ходе очередной предвыборной кампании.

САТАНИСТЫ ПРАВЯТ БАЛ?

«Свято место» в пятницу, 13 мая по праву заняла заместительница Псаки Карин Жан-Пьер. «Карин не только обладает опытом, талантом и добросовестностью, необходимыми для этой сложной работы, но и будет продолжать быть лидером в распространении информации о работе администрации Байдена -Харрис от имени американского народа», -заявил президент США.

Главные же достоинства Карин, ставшие сенсацией – афроамериканка и открытая лесбиянка. Таких пресс-секретарей в Белом доме еще не было. Уже этим дама влетела в историю Америки. 44-летняя Жан-Пьер живет с 54-летней журналисткой CNN Сюзанной Мальво. Сладкая парочка воспитывает приемную дочь Солей.

...Но почему для смены пресс-секретаря выбрали именно «страшную и ужасную» черную пятницу, 13-е?

Конспирологи по ту и эту сторону океана давно называют Барака Обаму тайным сатанистом, приверженцем Люцифера, даже библейским антихристом и рептилоидом. Вот он и выбрал зловещую дату.

Причем здесь Обама, спросите вы? Считается, что именно он стоит за немощным Байденом и тайно правит Америкой. Поскольку уже отбыл в Белом доме два срока и на третье официальное президентство рассчитывать по закону не может. А у нобелевского лауреата мира Барака еще много сил и энергии. Кстати, в администрации Байдена много людей из бывшей команды Обамы. Псаки и Жан-Пьер тоже прошли огонь, воду и медные трубы с Бараком в его былое президентство. Обама явно стоял за их назначениями.

44-летняя Жан-Пьер живет с 54-летней журналисткой CNN Сюзанной Мальво. Сладкая парочка воспитывает приемную дочь Фото: соцсети

Возможно, в роковой дате смены пресс-секретаря нет никакого тайного магического смысла. Скорее, пятница,13-е должна усилить интригу с сенсационным назначением темнокожей лесбиянки, которой предстоит тяжелая работа уже в ближайшие месяцы. Ведь осенью в США промежуточные выборы в Конгресс. Рейтинг Байдена падает, демократы могут проиграть важные выборы. Трамп яростно критикует немощного Джо. Требует официального освидетельствования здоровья действующего президента, явно страдающего Альцгеймером. Вот и потребовалась свежая кровь в пресс-службе. Ведь Жан-Пьер не только открытая лесбиянка, но ярая противница «гомофоба» Трампа.

Удачи на новом посту желать ей не будем.