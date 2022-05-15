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Здоровье15 мая 2022 7:00

Что мы оставим нашим детям в наследство: ожирение или долголетние и здоровые привычки?

15 мая мы отмечаем Международный день семьи
Официальный представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения», информационный куратор проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» Екатерина Головкова

Официальный представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения», информационный куратор проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» Екатерина Головкова

О том, какую роль играет семья в формировании полезных привычек, рассказывает официальный представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения», информационный куратор проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» Екатерина Головкова.

Сейчас в России много рассуждают о том, что такое семья. Какой она должна быть, стоит ли нам ориентироваться на западные, а может быть, восточные модели…

Задумайтесь на минутку: что семья именно для вас?

Это не только мама и папа, самые близкие и родные люди, но и формирование образа жизни, ее спокойной осознанности, уверенности в себе и возможности выбора.

Важнейшую роль в формировании привычек, в том числе пищевых, играет семья. Она закладывает фундамент будущего образа жизни человека.

Да, именно родители влияют на то, что и как будет в будущем есть ребенок.

Роспотребнадзор и исследовательский центр «Ромир» недавно провели масштабное исследование, в рамках проекта «Здоровое питание» национального проекта «Демография».

Нами было доказано – именно окружение имеет решающее значение в формировании правильных пищевых привычек человека.

79% россиян, у которых среди близких людей приверженцы ЗОЖ, также выбирают здоровые продукты.

Питаясь правильно, вы показываете пример своим детям. Это не пустые слова.

Стоит помнить, что лишний вес, например, в определенной мере наследуется от родителей. Уже найден и изучен ряд генов, которые влияют на метаболические «сдвиги» в организме. И они могут стать причиной ожирения и передаваться по наследству.

Но! Присутствие этих генов в семье еще не означает, что проблем с весом не избежать! Вы можете внести коррективы в свой образ жизни: следить за рационом и разнообразием вашего питания. Помочь себе, а значит и своему ребенку не набирать вес. Здоровье ваших детей начинается с ваших правильных пищевых привычек. А наши вкусовые пристрастия, как вы знаете, меняются всего за 21 день.

При этом здоровое, разнообразное питание – это не обязательно дорого, это не «история для богатых», как было принято считать раньше. Оно вполне доступно. Найдите время и изучите вопрос: портал здоровое-питание.рф вам в помощь.

Наш опрос показал: россияне готовы мотивировать родных вести здоровый образ жизни. И для этого все чаще используют личной пример.

Приверженцы здорового образа жизни приводят такие аргументы: улучшение общего самочувствия (68%), укрепление иммунитета (61%), более легкое снижение веса (47%), улучшение состояния кожи (38%), повышение качества сна (33%), повышение стрессоустойчивости (25%).

Интересные цифры, повод задуматься.

Еще один важный момент в воспитании ребенка это, конечно, традиции.

Как часто вы садитесь за стол всей семьей? Готовите ли вместе с младшим поколением? Есть ли у вас в семье свои, «фирменные блюда», рецепт которых предается от бабушек и дедушек внукам?

Если все это у вас есть, отлично!

Если нет, ничего страшного. Заводить семейные традиции никогда не поздно. Наоборот, у вас есть уникальный шанс стать родоначальником красивой истории, которая будет передаваться из поколения в поколение.

Что вы оставите своим детям «в наследство»: ожирение или красивые традиции и здоровые пищевые привычки?

Решать вам.

Время питаться правильно!Роспотребнадзор рекомендует