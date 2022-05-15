Что мы оставим нашим детям в наследство: ожирение или долголетние и здоровые привычки?

Официальный представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения», информационный куратор проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» Екатерина Головкова

О том, какую роль играет семья в формировании полезных привычек, рассказывает официальный представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения», информационный куратор проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» Екатерина Головкова.

Сейчас в России много рассуждают о том, что такое семья. Какой она должна быть, стоит ли нам ориентироваться на западные, а может быть, восточные модели…

Задумайтесь на минутку: что семья именно для вас?

Это не только мама и папа, самые близкие и родные люди, но и формирование образа жизни, ее спокойной осознанности, уверенности в себе и возможности выбора.

Важнейшую роль в формировании привычек, в том числе пищевых, играет семья. Она закладывает фундамент будущего образа жизни человека.

Да, именно родители влияют на то, что и как будет в будущем есть ребенок.

Роспотребнадзор и исследовательский центр «Ромир» недавно провели масштабное исследование, в рамках проекта «Здоровое питание» национального проекта «Демография».

Нами было доказано – именно окружение имеет решающее значение в формировании правильных пищевых привычек человека.

79% россиян, у которых среди близких людей приверженцы ЗОЖ, также выбирают здоровые продукты.

Питаясь правильно, вы показываете пример своим детям. Это не пустые слова.

Стоит помнить, что лишний вес, например, в определенной мере наследуется от родителей. Уже найден и изучен ряд генов, которые влияют на метаболические «сдвиги» в организме. И они могут стать причиной ожирения и передаваться по наследству.

Но! Присутствие этих генов в семье еще не означает, что проблем с весом не избежать! Вы можете внести коррективы в свой образ жизни: следить за рационом и разнообразием вашего питания. Помочь себе, а значит и своему ребенку не набирать вес. Здоровье ваших детей начинается с ваших правильных пищевых привычек. А наши вкусовые пристрастия, как вы знаете, меняются всего за 21 день.

При этом здоровое, разнообразное питание – это не обязательно дорого, это не «история для богатых», как было принято считать раньше. Оно вполне доступно. Найдите время и изучите вопрос: портал здоровое-питание.рф вам в помощь.

Наш опрос показал: россияне готовы мотивировать родных вести здоровый образ жизни. И для этого все чаще используют личной пример.

Приверженцы здорового образа жизни приводят такие аргументы: улучшение общего самочувствия (68%), укрепление иммунитета (61%), более легкое снижение веса (47%), улучшение состояния кожи (38%), повышение качества сна (33%), повышение стрессоустойчивости (25%).

Интересные цифры, повод задуматься.

Еще один важный момент в воспитании ребенка это, конечно, традиции.

Как часто вы садитесь за стол всей семьей? Готовите ли вместе с младшим поколением? Есть ли у вас в семье свои, «фирменные блюда», рецепт которых предается от бабушек и дедушек внукам?

Если все это у вас есть, отлично!

Если нет, ничего страшного. Заводить семейные традиции никогда не поздно. Наоборот, у вас есть уникальный шанс стать родоначальником красивой истории, которая будет передаваться из поколения в поколение.

Что вы оставите своим детям «в наследство»: ожирение или красивые традиции и здоровые пищевые привычки?

Решать вам.