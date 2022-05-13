«Бабушка просто проходила мимо, а ее убили»: Украинские военнопленные признаются в истреблении мирных жителей

Новые случаи изуверств бойцов украинских националистических формирований продолжают становиться достоянием широкой общественности и шокируют людей, у которых в голове не укладывается, как такое может происходить в наше время. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Поверить в такое трудно, потому что правда, в которой сегодня приходится жить, больше похожа на страшный фильм про жестокости фашистов. Но это не кино. Новые случаи изуверств бойцов украинских националистических формирований продолжают становиться достоянием широкой общественности и шокируют людей, у которых в голове не укладывается, как такое может происходить в наше время. Случаи эти никто не придумывает для красного словца: об истреблении мирных жителей на территориях, где сейчас идет спецоперация, откровенно рассказывают российским силовикам, не стесняясь видеокамер, сами украинские военные, сдающиеся в плен.

Одно из последних откровений принадлежит украинскому венному Андрею Дуднику, призванному на службу 26 февраля текущего года, на второй день спецоперации. Сдавшись в руки российских войск, он рассказал, как вместе с сослуживцами получал прямые приказы от начальства стрелять по мирному населению.

Александровка, Херсонская область: боевики стреляли по детскому садику

Вот, например, что, по словам Дудника, случилось в Александровке Херсонской области:

- Командир с позывным «Борзый» 13 апреля дал команду открыть артиллерийский огонь по зданию детского сада, - сказал ВСУ-шник. - В нем прятались мирные жители. Но «Борзому» было все равно. Он знал, что там гражданские, но не придавал этому значения и говорил, что там могут прятаться и российские солдаты.

Поведал пленный украинский солдат и о другом кошмарном случае. На его глазах старшина подразделения застрелил пожилую женщину.

-Я так и не понял, по какой причине, - промямлил в камеру бывший военнослужащий, отказавшийся от формы украинской армии потому, что, как он сам признался. в этой армии пускают в расход гражданских, а своих бойцов бросают на передовой как пушечное мясо. — Это гражданская бабушка, она просто проходила мимом школы. Может, где-то недалеко жила. Она часто там ходила. Я видел, как она лежит возле трансформаторной будки убитая. Местных два парня потом пришли и забрали ее. Оказывается, это была бабушка одного из них.

Как предположил боец, женщине пустили в сердце пулю из-за того, что у нее на рукаве была повязана белая ленточка – такие, кроме российских военных, якобы, носят сочувствующие им мирные жители. Но, с другой стороны, сам Андрей никакой ленточки на руке старушки не видел: та или могла привидеться «Борзому», или он ее вовсе сочинил.

Рубежное, Луганская область: приказано уничтожить 20 невинных человек

В другом вопиющем случае - попытке расстрела мирных жителей в ЛНР сейчас разбирается Следственный комитет РФ. Его сотрудники внимательно изучают показания украинских военнопленных о бойцах "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в РФ), которые отдали приказ истребить мирных жителей Донбасской земли. По факту было возбуждено уголовное дело, и председатель СК РФ Александр Бастрыкин настоятельно рекомендовал коллегам уделить расследованию особое внимание.

Напомним, что, дело было в городе Рубежное. По словам одного из военнопленных по имени Виктор, в середине апреля боевики привезли в гаражный кооператив около 20 человек. Все это были мирные жители - мужчины и женщины. Их, по приказу карателей, следовало расстрелять. На рукавах у пленных гражданских тоже были белые ленточки. За то, что ВСУ-шники отказались стрелять в мирное население, они сами оказались в гаражной яме. А когда сбежали, подались не куда-нибудь, а сдаваться на милость российской армии.

Благодаря показаниям пленных, известно и о том, что в том же Рубежном, боевики, не церемонясь, выгоняли из квартир и домов целые семьи и там размещали огневые точки.

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