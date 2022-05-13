Мишустин объявил о поддержке уязвимых категорий граждан

Финансирование плана первоочередных действий в экономике превысит 5 трлн. руб. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Запад заинтересован в снижении доходов России и будет искать новые возможности давления на нашу страну. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин в пятницу на совещании о ходе исполнения федерального бюджета в 2022 году.

- Надо быть готовыми к любому развитию ситуации, прорабатывать решения, которые позволят нивелировать негатив, продолжая вести ответственную бюджетную политику, - заявил Мишустин.

Премьер отметил, что надо соблюдать баланс между мерами помощи и сохранением финансовой и ценовой стабильности.

Главными задачами кабмина на этот год Мишустин назвал сохранение рабочих мест и поддержку уязвимых категорий граждан.

Премьер сообщил, что благодаря росту доходов бюджета (в основном они выросли за счет поступлений от продажи нефти и газа)удалось увеличить и расходы. Так, в январе-апреле расходы федеральной казны выросли почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Резервный фонд правительства с начала 2022 года пополнился более чем на 1,4 трлн рублей, в том числе в начале мая было принято решение направить в него около 800 млрд. рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

- Это важный ресурс, который будет использован для финансирования мероприятий по поддержке наших граждан и экономики, - заявил Мишустин.

Мишустин также рассказал, что финансирование плана первоочередных действий в экономике превысит 5 трлн. руб.