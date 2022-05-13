«У вас отберут деньги, документы, а самих отвезут в Сибирь»: Националисты запугивали Россией жителей Мариуполя, скрывавшихся в убежищах «Азовстали»

Когда российские войска в конце апреля полностью взяли Мариуполь под контроль, на промзоне предприятия засели более двух тысяч боевиков-националистов из батальона «Азов» (против его бойцов возбуждено уголовное дело в РФ). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ад и ужас позади. На мариупольском металлургическом комбинате «Азовсталь», который на два месяца превратился во что-то вроде осажденного форда, в котором «окопались» украинские неонацисты и их «живой щит» - мирные жители, к сегодняшнему дню гражданских не осталось. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Когда российские войска в конце апреля полностью взяли Мариуполь под контроль, на промзоне предприятия засели более двух тысяч боевиков-националистов из батальона «Азов» (против его бойцов возбуждено уголовное дело в РФ).

Попали в ловушку

Они «вгрызлись» в подземные бункеры, разместили по территории технику и оружие. Наверное, их легко можно было бы «выкурить», но по прикажу Владимира Путина российская армия отказалась от штурма «Азовстали». Промзону было решено полностью блокировать. Ведь там, помимо неонацистов прятались от обстрелов порядка 200 мирных жителей: мужчины, женщины, старики, дети. Большинство из них переехали в заводские бункеры еще в первых числа марта: думали, пересидят и выйдут. Но украинские военные решил иначе. Для них, спрятавшиеся в промзоне гражданские стали удобным щитом, гарантией, что в сторону предприятия не прилетит ни один снаряд.

- Мы с мужем много лет проработали на этом заводе, - рассказывает журналистам жительница Мариуполя Наталья, которая вместе с семьей провела в катакомбах «Азовстали» два страшных месяца. – Еще до операции у нас проводились учения. Нам тогда говорили, что в случае опасности лучше всего укрыться в заводских бункерах. Мы так и сделали. Но потом осознали, что попали в ловушку.

Военные все делали для того, чтобы горожане оставались в укрытии и ни в коем случае не пытались покинуть промзону. В ход шел излюбленный метод украинских ВСУ и нацбатальонов – обман и запугивание.

Байки из «склепа»

- Мы им говорили, что пришли добровольно, так, пусть дадут нам также добровольно и уйти, но они отвечали так: «теперь это военный объект, и мы будем решать, когда вам выйти. Здесь наша позиция, техника, а вы пойдете и все расскажете». Попытки выехать с завода жестко пресекали. Нам говорили, «у нас приказ не выпускать». И ведь мы верили. Они приходили и врали: «Россия срывает договоренности, не дает автобусы». Запугивали: «выйдете- будете жить в бараках, у вас отберут золото, деньги, документы, а вас самих отвезут в Сибирь».

Оторопевшие от такой «правды» люди, сидели в страхе и чего-то ждали. Без света, воды, нормального туалета, в холодном неотапливаемом подземелье. Еду готовили на кострах.

- Мы не раз пытались уйти, - рассказывает с тревогой в голосе житель Мариуполя Сергей, просидевший с женой и детьми в катакомбах предприятия с 3 марта. - Нас возвращали, говорили, что в городе обстрелы, что нас могут подстрелить. Мы жили от военных отдельно, но они постоянно приходили, брали списки, сколько нас человек и все обещали, «может, завтра будем выходить, завтра, завтра».

Но надежда на это мифическое завтра с каждым днем таяла.

- Мы счастливы, что живы, что смогли выйти, - подхватывает рассказ Сергея его супруга. - Мы в это не верили. Каждую ночь засыпали и не верили, что проснемся.

Освобождение

Связи с внешним миром у спрятавшихся на «Азовстали» мариупольцев тоже не было. А потому, шансы узнать о том, что для вывода их из опасной зоны организовываются гуманитарные коридоры, у них практически были равны нулю. «Азвоцам» это играло на руку. Они старательно скрывали от мирных жителей любую информацию об эвакуации. Так, те, кто называл себя солдатами, стали самыми настоящими террористами, прячущимися за спинами гражданских.

- Мы даже не знали, что на выезде из промзоны стоят автобусы, - продолжает рассказ Наталья. – Уже потом, когда смогли выйти, увидели огромную вереницу автобусов, ожидают людей. Были в шоке.

Несмотря на то, что «азовцам» несколько к раз удалось сорвать эвакуацию мирного населения из бункеров «Азовстали», с середины апреля российские военные сумели-таки постепенно вывести с территории завода всех заложников. В их освобождении, кроме военнослужащих РФ и ДНР, принимали участие представители ООН и Международного комитета Красного Креста. Тогда же российская сторона предложила боевикам нацбатальонов сдаться и гарантировала гуманное обращение. Националисты лишились своего «живого щита», силы их на исходе. Притом, что запас боеприпасов и продовольствия у украинских военных был приличный, он все же подходит к концу. Оружие каратели еще не сложили, но, как рассказывает командир донецкого батальона «Восток» Александр Ходаковский, он уже видел украинских националистов, входящих из катакомб «Азовстали» с белым флагом. Тогда состоялись первые переговоры с ними российских военных.

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