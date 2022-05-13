Вторая Куба: недооцененный союзник России под носом у Америки

Никарагуанцы не боятся выказывать патриотизм и очень любят свой флаг. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

ТАЙГА У ЭКВАТОРА

24 февраля 2022 года. Российская спецоперация против украинских националистов идёт лишь полдня — а Запад уже устроил истерику с тотальной отменой всего русского. И вот в такой обстановке делегация наших депутатов во главе с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным прилетает с рабочим визитом Никарагуа.

О том дерзком «дипломатическом рейде» вдоль южных границ США я уже писал; первой частью двухдневной поездки являлось общение с лидерами легендарной Кубы. Да и вообще, если спросишь: «В Карибском бассейне у России есть верный союзник, дружим ещё со времён СССР, угадайте, кто это?» — вы, конечно, ответите: «Остров Свободы». И целый образный ряд: Хемингуэй, Фидель, Че Гевара, гаванские сигары…

А про очень похожую историю с Никарагуа почему-то знают до обидного мало. И даже на карте эту центральноамериканскую республику не сразу найдут. Хотя она чем-то похожа на Россию. Раскинулась от Атлантического океана до Тихого. Самая населённая и развитая часть — треть страны на западе. Пригодных для пашни земель — лишь 11%. Остальное — непроходимая «тайга» (тропические леса). Только у нас — девятимесячная зима, а у них — вечное лето, среднегодовая температура — плюс 30 градусов. Жарче, чем даже на Кубе.

В этакую жару (в феврале!) мы и выходим из самолёта. Прямых рейсов между Москвой и Манагуа — столицей республики — нет, добираемся на «Ил-96» правительственного авиаотряда. И, не скрою, тревожимся: «Большая семёрка» и её шестёрки наперебой вводят санкции — как-то нас примут здесь, в двух часах лёта от южных границ США?

Но встречают на высшем уровне. Председатель Володин выступает в республиканском парламенте, рассказывает местным депутатам и политическим лидерам о причинах, побудивших принять непростое решение о начале спецоперации ВС РФ.

Никарагуанцы аплодируют. Возможно, в том числе потому, что помнят, как некогда наша страна помогла им прогнать собственных ультраправых радикалов, чем-то похожих на нынешний проамериканский режим в Киеве.

Вот тут на заднем плане -- целое море нацинальных штандартов. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

ВЗЯЛ ВЛАСТЬ, А ПОТОМ ОТКАЗАЛСЯ

Вновь загадаю загадку. «В какой стране революция в 1979 году свергла проамериканских режим?» Вы ответите: «В Иране». Так-то оно так, но одновременно не менее мощное социальное движение увенчалось успехом и в другом полушарии.

Никарагуа, стратегически расположенное меж двумя океанами, до 1933 года было в буквальном смысле оккупировано США. А следующие 46 лет там правила «династия» диктаторов — отец и сын по фамилии Сомоса. Они были ярыми антисоветчиками, за что Белый дом прощал «шалости» наподобие расправ с оппозицией. Знаменитая фраза Рузвельта: «Он, может, и сукин сын, но он наш сукин сын» как раз относилась к Сомосе-отцу.

И вот в итоге — опять же, почти по кубинскому сценарию — местные левые революционеры после долгой партизанской войны освободили Манагуа и прогнали диктатора. Назывались эти борцы за свободу «сандинистами» — по фамилии одного из национальных героев. А самым заметным их лидером был Даниэль Ортега.

Вашингтон с поражением не смирился, руками своих сторонников из числа недобитых националистов (так называемых «контрас») развязал настоящий террор против инфраструктурных объектов народной республики. Почему Штаты так цеплялись за эту маленькую страну — понятно. Через Центральную Америку проходит один из маршрутов транспортировки «белых веществ», а многие наркокартели возникали чуть ли не с благословения ЦРУ: ведь кто контролирует теневую экономику — тот и становится серым кардиналом всего континента.

Самая известная «акция устрашения» пришлась на 1984 год, когда контрас при поддержке спецназа США взорвали никарагуанские нефтехранилища, пытаясь обречь революционеров на энергетический голод. (Кстати, таким же бездумным уничтожением всего и вся сейчас занимаются радикалы-неонацисты на Украине — то есть с тех пор в американской тактике мало что изменилось.)

Но тогда вмешался Советский Союз: никарагуанцев стали снабжать нефтью танкеры под красным флагом, а отлавливать «контрас» в джунглях помогали наши военные советники… Увы, к 1990 году «социалистическое братство» по понятным причинам прекратилось. Без советской экономической поддержки Даниэль Ортега проиграл выборы местным либералам. И — невиданное дело — лидер революции признал поражение, ушёл в отставку. Вот такой «латиноамериканский диктатор». В кавычках, разумеется.

ВСЕМИРНЫЙ ФРОНТ ТРАДИЦИОНАЛИСТОВ

Но в 2006 году Ортега вновь вернулся во власть, победив на президентских выборах. Российско-никарагуанские отношения сразу пошли в гору, Москва начала направлять в Манагуа всё, что нужно для жизни в Центральной Америке: военную технику, экспертов по борьбе с наркотрафиком и пшеницу.

Да, Никарагуа — одно из самых бедных государств региона, поэтому обратный расчёт происходил «политическим бартером». Даниэль Ортега — один из немногих мировых лидеров, признавший Абхазию, Южную Осетию и Крым. А в 2020 году Никарагуа даже официально открыло консульство в Симферополе.

Сам Ортега за полвека в политике сильно изменился. В 79-м победившие сандинисты напоминали первых большевиков: «против помещиков, церкви и капитализма». Но вернувшись во власть в нулевые, они начали «правый поворот» (как Сталин во время войны). Помирились с католиками и бизнесом. Стали всё больше говорить не о «мировом деле», а о «национальных корнях». В 2005 году Ортега и вовсе сделал красивый реверанс в сторону традиционалистов — вступил в церковный брак со своей давней гражданской женой.

В Никарагуа до сих пор помнят о советской военно-технической помощи. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

А всё потому, что главный противник, США, давно развязали самую настоящую войну против традиционных ценностей. Однако «глубинный народ» — что в Старом Свете, что в Новом — все эти ультралиберальные новации (наподобие узаконивания гей-браков) воспринимает в штыки. Вот политики и подстраиваются. Можно сказать, создают единый «традиционалистский фронт» от Манагуа до Москвы.

Правда, объём нашего экономического сотрудничество с Никарагуа куда меньше военно-политического. Взаимный товарооборот за 2020 год ничтожен — порядка $50 млн. Туризм? Да, климат подходящий, но лететь сутки с тремя пересадками — такое себе удовольствие.

Два года назад симферопольские СМИ писали, что «Крым будет поставлять из Никарагуа говядину» (не уступающую знаменитой аргентинской), но с тех об этом ничего не слышно, до и на прорывной проект такая локальная история не тянет.

Вот так и сидят русские и никарагуанцы по разным полушариям: дружба — есть, потенциал — тоже, но как всё конвертировать в реально измеримые результаты — не ясно. Однако сама геополитическая ситуация подталкивает к дальнейшему сближению. После 24 февраля Запад развязал против нас глобальную экономическую войну. И тут хочешь не хочешь — придётся давать асимметричный ответ, возвращаясь на старые, ещё советские плацдармы: что в Латинской Америке, что на Ближнем Востоке, что в Африке.