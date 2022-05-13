Юрий Скуратов - об аресте жителя Латвии, развернувшего российский флаг: Это - произвол. Очевидна политическая подоплека

Эксперт по международному праву Юрий Скуратов Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Латвии Александр, развернувший российский флаг в Риге, арестован правоохранительными органами государства. Об этом сообщает «Sputnik Латвия» со ссылкой на мать подозреваемого Светлану.

Юноша вышел с российским флагом к памятнику Освободителям 10 мая, когда рижане вторично возлагали к нему цветы, взамен раздавленных трактором. Полицейские попытались привлечь Александра к ответственности, но оказалось - не за что. Демонстрировать «символы, которые могут вызвать негативную реакцию в обществе», запрещалось только 9 мая. Но позже выяснилось, что юношу всё-таки задержали.

«Да, Александр арестован по статье 74.1 уголовного закона Латвии. Сейчас ко мне приехали с обыском», - рассказала в пятницу, 13 мая, в эфире телеканала «Россия 1» мама Александра Светлана. Кстати, название упомянутой ею статьи звучит так: «Оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений». Обыск в квартире продлился несколько часов.

На допросе 11 мая стало ясно, что делом занимается уже Служба госбезопасности. Уже выбрана мера пресечения - арест. Возможное наказание до пяти лет лишения свободы.

Александру всего 19 лет, он студент. По просьбе его матери другие данные открыто пока не сообщаются.

- ...Это - произвол - со стороны властей Латвии, правоохранительных органов, - сказал в интервью «КП» известный эксперт по международному праву Юрий Скуратов. - Совершенно очевидна политическая подоплека – запугать тех граждан, которые хранят память о Великой Победе.

- Юрий Ильич, а как бы вы охарактеризовали «юридическую аргументацию» латвийский правоохранителей?

- Как абсолютно несостоятельную.

Статья, по которой Александра хотят привлечь, «оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений», - она абсолютно не подходит под те действия, которые он совершил. Максимум, что они могли бы, действительно, сделать - привлечь его к административной ответственности.

Но эта «административная ответственность» за демонстрацию символики была рассчитана только на 9 мая. Действия совершены 10 мая.

То есть «административную ответственность» они не могут применить. Вот отсюда попытка заменить ее этой статьей.

Ни о каком «оправдании действий», связанных «с геноцидом, преступлениями против мира и человечности» речи не может быть.

Потому что, есть Нюрнбергский трибунал, который четко дал правовую оценку действиям нацистов. И все то, что в этой статье, в ее объективной стороне сформулировано, - это все как раз совершали нацисты, которые были уничтожены, прежде всего, советской Красной армией.

И те высказывания, которые Александр допустил (он у памятника говорил о том, что мы должны помнить наших дедов, спасших мир от фашизма. - А.Г.) никоим образом нельзя как-то связывать с объективной стороной этой статьи, которая, в данном случае, используется латвийскими властями.

Поэтому тут не может быть другого мнения, это грубейший произвол.

И к ответственности, прежде всего, уголовной должны быть привлечены те лица, которые допускают этот произвол.

Александра незаконно задержали, сейчас производят обыски, возбудили дело также абсолютно незаконно. Он нуждается в юридической защите.

Я думаю, что сейчас многие юристы нашей страны готовы оказать ему поддержку.

- Прошла информация, что российские власти готовы предоставить и Александру, и его маме российское гражданство и помочь выехать из Латвии.

- Надо сначала отбить эту позорную атаку, а затем решать эти вопросы. Это будет проявлением заботы о тех людях, которые дают правильную оценку действиям латвийским властям и поступают по совести. Несмотря на тяжелейшие условия, помнят все то, что сделала Красная армия для Европы, для человечества в целом.

- Там, как сообщают СМИ, три уголовных дела и двадцать административных в отношении тех людей, которые пришли 9 мая к памятнику воинам-освободителям.

- Схема одна и та же. Латвийские власти пытаются придать этой практике массовый характер. Речь идет о том, чтобы запугать тех граждан, которые осмеливаются иметь иную, нежели официальная, точку зрения.

Это насилие над свободой слова, свободой мысли. Достойно сожаления то, что эта республика, которая претендует на «соблюдение норм международного права», в очередной раз подтвердила верность своему принципу в вопросах гражданства - с категорией «неграждане», а это уже целая цепочка абсолютно неправовых средств, с помощью которых пытаются ограничить права и свободы русскоязычных граждан в Латвии.