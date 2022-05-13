Цены на автозапчасти в России выросли на треть: что подорожало сильнее всего и что исчезает из магазинов

Спад в поставках наблюдался в марте-апреле, а сейчас ситуация выравнивается Фото: Shutterstock

Цены на автомобильные запчасти выросли с начала года в среднем на 31%, а стремительнее всех подорожали детали для «Форда» — более чем на 80%. Об этом говорится в полученном kp.ru исследовании компании «Тинькофф-Страхование». Подорожание запчастей потянуло за собой и рост стоимости КАСКО, отмечается в исследовании.

- Действительно, запчасти подорожали, - подтвердил kp.ru начальник кузовного участка компании Рольф-Алтуфьево Денис Рачков. - Это ожидаемо, поскольку подорожали и сами автомобили. Вторая причина - дефицит запчастей, многих позиций вообще нет. Вслед за оригинальными деталями подорожали и не оригинальные. Причем качественная неоригинальная может стоить дороже «оригинала». Потому что не оригинал — вот он, заплатил и бери, а оригинальную надо заказывать и долго ждать. Подорожали и запчасти с разбора, то есть снятые с бэушных автомобилей.

Причем цены растут чуть ли не в процессе торга, отметил наш собеседник.

- Я для себя брал бэушный оригинал — крышку багажника, - продолжил специалист. - Нашел объявление с ценой 25 тысяч рублей. Позвонил — уже 30 тысяч. Пока обзванивал других, потом вернулся к этому же — а у него уже 35 тыс. А когда приехал, пришлось выложить все 40.

Таблица подорожания четко отражает ситуацию с наличием запчастей.

- У Форда поставок в Россию нет, запчасти приходится ждать под заказ очень долго — поэтому и неудивительно, что они подорожали больше всех, - комментирует Рачков результаты исследования.

Автолюбителям он советует приглядеться к рынку не оригинальных запчастей.

- Бывают не хуже «родного», особенно китайские, - говорит эксперт. - Я, если честно, особой разницы для потребителя не вижу. Для ремонтника разница есть: оригинальную деталь проще устанавливать.

Сейчас ситуация налаживается.

- Спад в поставках наблюдался в марте-апреле, а сейчас ситуация выравнивается, - заявил в эфире «Радио КП» вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

А вот про цены этого не скажешь.

- У дилеров в среднем подорожание техобслуживания относительно прошлого года составило от 60% до 100%, - говорит Казаченко. - У неофициалов — 25-30%.

По его словам, в дилерских центрах обслуживаются, в основном, только те автолюбители, у кого машина на гарантии. Истек срок гарантии — клиент переходит в независимую станцию техобслуживания. Что касается гаражных «самоделкиных», то к ним народ обращается все реже и реже, говорит эксперт.

По его оценкам, главный поставщик неоригинальных запчастей - Турция.

КОМПЕТЕНТНО

Заметнее всего дефицит запчастей для кузовного ремонта

- Нехватка тех или иных деталей образуется по мере их расхода, на данный момент запасов запчастей для кузовного ремонта осталось не так много – в этом секторе дефицит заметнее всего, - сообщил kp.ru зам. генерального директора по сервису АГ "АВИЛОН" Алексей Гуляев. - На фоне нехватки комплектующих для ремонта автомобилей, а также из-за перебоев в поставках деталей стоимость запчастей на автомобильном рынке выросла в среднем на 30%–60% по сравнению с ценами февраля. По нашим расчетам, имеющихся объемов запчастей должно хватить на 2-4 месяца работы. Мы ведем активные переговоры с производителями для налаживания логистических цепочек и скорейшего возобновления поставок запчастей.

ТОП-5 МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ, ЗАПЧАСТИ НА КОТОРЫЕ ПОДОРОЖАЛИ БОЛЬШЕ ВСЕГО

Ford 83

Subaru 48

Mersedes-Benz 44

BMW 41

Audi 39

...И МЕНЬШЕ ВСЕГО

Nissan 25

KIA 24

Lexus 21

Toyota 20

Hyundai 15

Источник: Тинькофф-Страхование, данные за февраль-апрель 2022 г.

ЧТО ПОДОРОЖАЛО БОЛЬШЕ ВСЕГО, %

Детали двигателя и коробки передач 50-60

Стекла импортные 30-60

Ходовая часть 35-40

Кузовные детали 30-35

Масло 15-20

Источник: Автомобильная сервисная ассоциация