Бывшая жена Григория Лепса прервала молчание после развода и раскрыла правду: "Много боли и предательства"

Бывшая жена Григория Лепса впервые заговорила о разводе с певцом, с которым прожила 20 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывшая жена Григория Лепса впервые заговорила о разводе с певцом, с которым прожила 20 лет. Тему расставания с мужем Анна Шаплыкова обходила стороной все последние месяцы, когда сплетники и злопыхатели наперебой перемывали косточки звездной паре. В день своего 50-летия многодетная мама решилась на признание.

Бывшая жена Григория Лепса разместила в блоге свою детскую фотографию. Анна Шаплыкова тем самым поздравила себя с юбилеем.

"Хочу сказать этой девочке, что ее 49 год будет самым сложным в ее жизни! Будет много боли, обиды, разочарования, предательства. И этот год поделит ее жизнь на до и после! Но она обязательно со всем справится, и все останется в прошлом!" - написала женщина.

Анна добавила, что все невзгоды оставила в прошлой жизни. Больше грустить она не намерена. "Я иду в свой 51-й год с высоко поднятой головой! Я люблю жизнь, люблю своих родителей, детей и друзей! Я благодарю Бога за каждый прожитый день! Я знаю, кто я! Я знаю, куда я иду! Я знаю, чего я хочу!" - резюмировала блондинка.

Отметим, сам Лепс недавно рассказал, что жена по-прежнему находится с ним рядом. "Я сам о себе забочусь, и супруга не перестает. Нет, мы не помирились, но мы и не ссорились. Развод - это не повод для ссоры. Великолепные отношения и с Анной, и с детьми", - делился сокровенным артист.

Артист достаточно болезненно переживал развод. Инициатором разрыва стала супруга певца, которая, по слухам, поймала его на измене и отказалась мириться с предательством. Шаплыкова с тремя детьми осталась жить в загородном доме, а музыкант перебрался в небольшой коттедж, расположенный напротив основного особняка. Кроме того, Анна продолжает сотрудничать с бывшим мужем в их ювелирном доме.