На референдуме 5 июня граждане проголосуют за Новый Казахстан

Фото с сайта: http://kzkazan.ru

Указ о референдуме в начале мая подписал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. В видеообращении к казахстанцам 5 мая Токаев объяснил, что поправки в Основной закон «призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным Парламентом и подотчётным Правительством. Всеобщее голосование граждан по проекту конституционных поправок продемонстрирует нашу твёрдую приверженность демократическим принципам. Предстоящий референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в историческом событии, которое определит будущее Казахстана».

Масштабная конституционная реформа нацелена на комплексную трансформацию всей государственной модели. Она значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов.

«Вместе мы построим Новый Казахстан, Справедливый Казахстан! В нашем государстве будут защищаться права каждого гражданина. Все будут иметь равные возможности. Каждый в зависимости от своих способностей и умений сможет добиться успеха и найти свое место в обществе. … Призываю всех принять активное участие в референдуме во имя будущего нашей страны, во имя будущих поколений! Уверен, вы поддержите все инициативы, исходящие из наших национальных интересов. Светлое будущее нашей страны – в наших руках! В единстве – наша сила!» – обратился к гражданам Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что изменения в Конституции позволят усовершенствовать государственную систему, обеспечить конструктивный диалог между обществом и властью.

Оптимальный баланс между ветвями власти

Проект изменений и дополнений в Конституцию разрабатывали ведущие учёные-правоведы. Он уже получил положительное заключение Конституционного совета, основан на запросах граждан и реализуется в интересах всего общества. Об этом сообщил государственный секретарь Республики Казахстан Ерлан Карин. По его словам, все изменения и дополнения в Конституцию взаимосвязаны и подчинены единой цели – создать правовую базу для:

- окончательного перехода от суперпрезидентской модели к президентской республике;

- перераспределения ряда властных полномочий;

- усиления роли и повышения статуса Парламента;

- расширения участия населения в управлении страной;

- усиления механизмов защиты прав граждан.

По замыслу, конституционная реформа сформирует оптимальный баланс отношений между ветвями власти, обеспечит максимальную равноудалённость института президентства. «Президент республики на период осуществления своих полномочий не должен состоять в политической партии. Исходя из этой же логики данный запрет распространён на председателей и судей Конституционного суда, Верховного суда и иных судов, председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты республики», – пояснил Ерлан Карин.

В результате этих изменений повысится политическая конкуренция, будут созданы равные условия для развития всех политических партий, обеспечены самостоятельность и беспристрастность при принятии решений. Глава государства должен выступать незыблемым гарантом равенства возможностей для всех граждан. Близкие родственники президента будут не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора.

Из Конституции исключаются нормы о праве Первого Президента избираться более двух раз. Знаковым становится и исключение из статьи 91 Конституции нормы о статусе Первого Президента как Основателя Независимого Казахстана.

Результатом конституционной реформы, по словам государственного секретаря Казахстана, должно стать расширение полномочий местного государственного управления и самоуправления, осуществляемого местными представительными и исполнительными органами, ответственными за состояние дел на соответствующей территории. С этой целью проектом предусмотрено исключение полномочий президента по отмене либо приостановлению полностью или частично действия актов акимов (глав) областей, городов республиканского значения и столицы. Так же предусматривается исключение полномочий президента снимать с должностей акимов районов, городов, сельских округов.

Значительно изменится порядок обретения полномочий акимами областей, городов республиканского значения и столицы. Теперь они будут назначаться на должность президентом с согласия депутатов маслихатов (законодательных собраний). При этом глава государства должен предложить не менее двух кандидатур, по которым проводится голосование. Получившим согласие считается кандидат, набравший большее количество голосов депутатов, принявших участие в голосовании.

В результате полномочия президента в отношении местной власти сокращаются и концентрируются на акимах регионального уровня при значительном усилении роли местных законодательных собраний.

Фото с сайта: http://kzkazan.ru

Поправки в Конституцию сокращают президентскую квоту в Сенате с 15 до 10 депутатов. Причём пять из них должны быть предложены Ассамблеей народа Казахстана. Полномочия Сената дополняются правом согласования вносимых президентом республики кандидатур на посты председателей Конституционного суда и Высшего судебного совета.

Вместо действующего Конституционного совета учреждается Конституционный суд, который будет состоять из 11 судей (нынешний Конституционный совет состоит из 7 членов). При этом, 6 судей назначаются Парламентом (по 3 судьи – Мажилисом и Сенатом – соответственно), 4 судьи – Президентом. Председатель Конституционного суда назначается Президентом с согласия Сената.

Счётный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета преобразуется в Высшую аудиторскую палату, председатель которой будет два раза в год отчитываться перед депутатами Мажилиса.

Усиление роли парламента

Серьёзному переформатированию подвергнется законодательная ветвь власти. В результате значительно усилится роль и повысится статус парламента и его палат. Верхняя палата – Сенат – будет согласовывать назначение президентом председателей Конституционного суда и Высшего судебного совета.

Общее число депутатских мандатов в нижней палате парламента – Мажилисе – уменьшится со 107 до 98. Они будут избираться по смешанной избирательной системе, которая позволит в полной мере учесть права всех граждан, лучше отражать интересы избирателей.

Впервые вводится право отзыва избирателями мандата у депутатов Мажилиса, избранных по одномандатному территориальному избирательному округу. В результате произойдёт укрепление демократических традиций и укоренение новой политической культуры, основанной на взаимной ответственности и доверии между депутатами и избирателями.

Проект изменений в Конституцию предусматривает расширение компетенции Мажилиса, усиливает парламентский контроль за качеством исполнения республиканского бюджета. С целью укрепления механизма сдержек и противовесов в политической системе и оптимизации законотворческой процедуры предлагается, чтобы Мажилис принимал законы (ранее рассматривал и одобрял законопроекты), а Сенат одобрял ⁄не одобрял законы (ранее Сенат принимал законы).

Конституционные законы будут приниматься парламентом на совместном заседании палат в не менее чем в двух чтениях. Кроме того, вводится особый механизм оперативного принятия законов в исключительных случаях. Законопроекты, внесённые в порядке законодательной инициативы правительства республики в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, экономической безопасности страны, подлежат рассмотрению парламентом немедленно на совместном заседании его палат.

Вечное право народа на землю и природные ресурсы

С принятием поправок в Конституцию в Основном Законе окончательно и однозначно закрепляется норма о том, что «земля и её недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство».

Предлагаемые изменения укрепляют гарантии местного государственного управления и самоуправления, осуществляемого местными представительными и исполнительными органами, ответственными за состояние дел на соответствующей территории.

Отмена смертной казни будет закреплена на конституционном уровне. «Никто не вправе произвольно лишать человека жизни. Смертная казнь запрещается». Предполагается, что так будет звучать эта статья в обновлённой Конституции.

Кроме того, будет реформирована и правоохранительная сфера. Компетенция, организация и порядок деятельности Прокуратуры будут определяться конституционным законом. Это позволит усилить системную правозащитную деятельность и высший надзор за соблюдением законности на территории Казахстана.

С принятием поправок Уполномоченному по правам человека будет предоставлен иммунитет и даны гарантии независимости и неподотчётности каким-либо иным государственным органам и должностным лицам при осуществлении полномочий по содействию восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина. Для этого он будет иметь право обращаться в Конституционный суд.

Таким образом, по мнению государственного секретаря Казахстана Ерлана Карина, «можно с полным правом утверждать, что конституционная реформа расширит участие граждан в управлении государством и обеспечит реальную демократизацию политических процессов».

Всего на республиканский референдум 5 июня выносится 56 поправок в Конституцию, однако в бюллетене казахстанцам предлагается ответить лишь на один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года?».

Почему – объяснила 12 мая на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан вице-министр юстиции Алма Муканова.

«Касательно одного-единственного вопроса, который будет включаться в бюллетень. Поправок всего 56 в 33 статьи. 56 вопросов — это должно быть 56 бюллетеней на каждого гражданина. Вы понимаете, что это означает с точки зрения администрирования. Кроме того, вынесение одним вопросом обосновано тем, что все поправки тесно переплетены и взаимосвязаны между собой», – объяснила вице-министр на онлайн-брифинге в СЦК. Она уточнила, что в бюллетене нельзя проголосовать за что-то одно, не нарушая смысл другой поправки.

«Представим, что мы голосуем за норму о наделении Мажилиса правом принятия законов, но не проголосуем за норму, которая даёт Сенату право одобрять или не одобрять, – соответственно, вся конструкция будет нерабочая. В этой связи верно и взвешенно, что это будет выноситься как один проект», – сказала Алма Муканова.

«Если гражданин за одни нормы, но против других, он должен для себя взвешенно определить, больше ли он за, нежели против», – заключила вице-министр.

На проведение референдума власть выделяет более 16,4 млрд тенге (это 2,37 млрд рублей).