У Андрея Звягинцева отказали ноги: печальное фото прикованного к инвалидной коляске режиссера

Режиссер Звягинцев появился в YouTube-шоу Антона Долина. Фото: YouTube

Андрей Звягинцев не может ходить. Режиссер 40 дней провел в коме после заражения коронавирусом. Начавшийся сепсис усугублял состояние постановщика. Сейчас артист прикован к инвалидной коляске, так как его конечности попросту онемели.

Андрей Звягинцев впервые за долгое время появился в публичном пространстве. Режиссер передвигается в инвалидной коляске. 8 июля он попал в реанимацию из-за коронавируса. "Где-то в конце сентября, спустя 40 дней или больше, меня стали выводить из комы. Это долгий процесс, когда тебя выводят из комы", - рассказал Звягинцев.

Он не скрывает, что с трудом справляется с новой реальностью. "Мое пространство и время ограничивается теперь полтора-два метра - кровать в клинике. Я прикован, можно сказать, к ней и с нее не встаю", - отметил режиссер в YouTube-шоу Антона Долина.

58-летний постановщик добавил, что его в буквальном смысле вынули с того света. Звягинцев уверен, если бы он не обратился за помощью вовремя, он бы не выжил. К тяжелой форме пневмонии у режиссера добавился еще и сепсис. Он и привел к тому, что у мэтра отказали ноги.

Сейчас артист проходит реабилитацию в Германии. Андрей Петрович по сей день шокирован произошедшим с ним и с трудом принимает новую реальность.

Напомним, двукратный номинант на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" за картины "Левиафан" и "Нелюбовь" заболел коронавирусом в 2021 году. На протяжении месяца режиссер лечился в научно-клиническом центре ФМБА, а затем его перевезли в городскую больницу имени Давыдовского. Однако Звягинцеву так и не стало лучше. Когда же поражение легких достигло критических 90%, звездного пациента доставили в одну из лучших немецких клиник.

Кинодеятель является одним из самых титулованных российских режиссеров. Помимо двух номинаций на "Оскар" он получил награду Венецианского фестиваля и стал лауреатом Канн.