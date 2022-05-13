Покупки в кредит стали доступны с помощью мобильного

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Выход из ситуации предложил МТС Банк совместно с мобильным оператором МТС. Теперь можно оставаться на связи и оплачивать онлайн-покупки, даже если на мобильнике нет денег. Пользователь может потратиться максимум на 3 000 рублей и называется эта сервисная опция «Лимит».

С помощью «Лимита» можно пополнить счет своего мобильного телефона, чтобы неожиданно не остаться без связи в неудобный момент. Еще есть варианты: по «Лимиту» реально покупать игры, оформлять платные подписки в соцсетях, платить налоги или штрафы.

Это еще не все. Со счета мобильного телефона можно совершать покупки в онлайн-магазинах Apple и Huawei. Для пополнения Apple ID и совершения покупок в iTunes и AppStore, нужно перейти в Apple ID и выбрать из перечисленных способов оплаты мобильный телефон. Номер мобильного должен быть оформлен на физическое лицо.

В МТС Банке уточнили, что новая сервисная функция «Лимит» удобна тем, что для срочного платежа вообще не понадобится банковская карта. При совершении покупки необходимо указать только номер телефона. И все! Вы на связи, даже если банковская карта заблокирована или на счете карты нет денег.